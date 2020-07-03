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Государственный академический Большой театр Узбекистана имени Алишера Навои

Государственную систему онлайн-продажи билетов запустили в Узбекистане

Фонд развития культуры и искусства при Микульте Узбекистана
Культура
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https://uz.sputniknews.ru/culture/20200703/14464756/Gosudarstvennuyu-sistemu-onlajn-prodazhi-biletov-zapustili-v-Uzbekistane.html

Одним из первых к сервису подключат Государственный академический большой театр имени Алишера Навои.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В Узбекистане в тестовом режиме запущена Единая электронная система билетных операций (ЕЭСБО), сообщили в Фонде развития культуры и искусства при Минкульте республики.

Первыми к ней подключат Государственный академический Большой театр Узбекистана имени Алишера Навои, Узбекский национальный драматический театр, Государственный музыкальный театр имени Мукимий и Бухарский Государственный музей-заповедник.

"В течение тестового периода (продлится до конца лета 2020 года. — Прим. ред.) сотрудники этих учреждений смогут обучиться работе в системе и начать ее использование. После окончания тестового периода начнутся продажи билетов и к ЕЭСБО будут подключены все государственные театры, музеи и другие подведомственные организации Министерства культуры, реализующие билеты", — рассказали в фонде.

Основная цель внедрения системы — создание прозрачной среды в этой сфере, отмечается в релизе.

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"Появление регулятора улучшит конкурентную среду, приведет к демонополизации рынка, усложнит деятельность перекупщиков и коррупционеров, а также потенциально увеличит прибыль всех заинтересованных сторон за счет синергетического эффекта. ЕЭСБО создаст значительные препятствия для спекуляции и позволит зрителю не переплачивать за билеты на наиболее популярные мероприятия", — заявили в фонде.

В ведомстве также заверили, что создание ЕЭСБО не будет ограничивать функционирование действующих платформ для онлайн-продажи билетов в кино, театры, на концертные и спортивные мероприятия. Право выбора удобного сервиса останется за покупателем, подчеркнули в фонде.

Теги:
Министерство культуры Узбекистана, билет, Культура, музей, Театр, Узбекистан



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