"Наше счастье": Лола Юлдашева родила третьего ребенка

О беременности артистки стало известно только в феврале. В День всех влюбленных она выложила трогательную фотографию, на которой была запечатлена с округлившимся животиком.

ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. Узбекская певица Лола Юлдашева родила третьего ребенка в подмосковном госпитале "Лапино", об этом артистка сообщила в своем Instagram.

"Доченька! Добро пожаловать в Наш Мир. Наше сокровище, наше счастье, мы все так тебя любим. Мы с папой будем всегда рядом...", - написала Лола в комментариях.

Напомним, в феврале стало известно, что певица беременна третьим ребенком. В День всех влюбленных артистка выложила трогательную фотографию, на которой была запечатлена с округлившимся животиком.

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В октябре 2005 года певица вышла замуж в первый раз. Через 2 года Лола подарила супругу первенца — дочь Шахину, в 2009-м на свет появился и наследник Шохдиер.

И хотя еще в 2016 году Лоле снова сделали предложение руки и сердца, она и сейчас предпочитает не вдаваться в подробности о новом избраннике.