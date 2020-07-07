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Лола Юлдашева

"Наше счастье": Лола Юлдашева родила третьего ребенка

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Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200707/14492029/Nashe-schaste-Lola-Yuldasheva-rodila-tretego-rebenka.html

О беременности артистки стало известно только в феврале. В День всех влюбленных она выложила трогательную фотографию, на которой была запечатлена с округлившимся животиком.

ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. Узбекская певица Лола Юлдашева родила третьего ребенка в подмосковном госпитале "Лапино", об этом артистка сообщила в своем Instagram.

"Доченька! Добро пожаловать в Наш Мир. Наше сокровище, наше счастье, мы все так тебя любим. Мы с папой будем всегда рядом...", - написала Лола в комментариях.

Напомним, в феврале стало известно, что певица беременна третьим ребенком. В День всех влюбленных артистка выложила трогательную фотографию, на которой была запечатлена с округлившимся животиком.

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В октябре 2005 года певица вышла замуж в первый раз. Через 2 года Лола подарила супругу первенца — дочь Шахину, в 2009-м на свет появился и наследник Шохдиер. 

И хотя еще в 2016 году Лоле снова сделали предложение руки и сердца, она и сейчас предпочитает не вдаваться в подробности о новом избраннике.

Теги:
шоу-бизнес, дети, роды, беременность, Узбекистан, Узбекистан, артист, Лола Юлдашева



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