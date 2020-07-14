Скончался известный узбекский актер Абдураим Абдувахобов

О причинах смерти актера, сыгравшего в таких фильмах, как "Назира" и "Шума бола", пока не известно, ему было 57 лет.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. Скончался заслуженный артист Узбекистана и известный актер Абдураим Абдувахобов, сообщает Министерство культуры республики.

О причинах смерти актера пока не известно, ему было 57 лет.

Напомним, Абдураим Абдувахобов родился 8 августа 1963 года в Ташкенте. Он снимался во многих фильмах, таких как "Шум бола", "Суюнчи", "Мухаббат синовлари", "Назира", а также в сериале "Шайтанат" и во многих спектаклях, поставленных в Узбекском национальном академическом театре драмы.

Также Абдувахобов снимался в фильме "Жўра овчи" , снятом на киностудии "Таджикфильм".