10:37 14 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.88
  • EUR11518.27
  • USD10194.96
Поиск
Абдураим Абдувахобов

Скончался известный узбекский актер Абдураим Абдувахобов

Минкультуры
Культура
Получить короткую ссылку
210 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200714/14531059/Skonchalsya-izvestnyy-uzbekskiy-akter-Abduraim-Abduvakhobov.html

О причинах смерти актера, сыгравшего в таких фильмах, как "Назира" и "Шума бола", пока не известно, ему было 57 лет.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. Скончался заслуженный артист Узбекистана и известный актер Абдураим Абдувахобов, сообщает Министерство культуры республики.

О причинах смерти актера пока не известно, ему было 57 лет.

Напомним, Абдураим Абдувахобов родился 8 августа 1963 года в Ташкенте. Он снимался во многих фильмах, таких как "Шум бола", "Суюнчи", "Мухаббат синовлари", "Назира", а также в сериале "Шайтанат" и во многих спектаклях, поставленных в Узбекском национальном академическом театре драмы.

Также Абдувахобов снимался в фильме "Жўра овчи" , снятом на киностудии "Таджикфильм".

Теги:
актеры, актер, актер, киноиндустрия, Кино, Культура, смерть, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
К Земле приближается комета, пролетавшая в последний раз 7 тысяч лет назад
Как пермячка в Бухаре научилась печь лепешки
Мой тандыр: как пермячка постигала секреты хлебопекарства в Бухаре — видео
Новые карантинные ограничения в Узбекистане
Карантин возвращается: какие ограничения ввели в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться