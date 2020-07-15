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Музыканты исполнили композицию в поддержку медиков и правоохранителей

© Sputnik / Евгений Одиноков
Культура
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (691)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200715/14547897/Muzykanty-ispolnili-kompozitsiyu-v-podderzhku-medikov-i-pravookhraniteley.html

Участники оркестра в режиме видеоконференцсвязи исполнили свою версию композиции Артемьева "Три товарища" из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих".

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Оркестр МВД Узбекистана, находясь на самоизоляции, исполнил композицию советского и российского композитора Эдуарда Артемьева и посвятил ее местным врачам и сотрудникам правоохранительных органов, которые борются с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба МВД.

"Сотрудники отдельного образцово-показательного оркестра МВД, находясь дома, представили музыкальную композицию в честь отважных сотрудников внутренних дел и медицинских работников, а также других самоотверженных граждан нашей страны, которые проявляют мужество в сегодняшней борьбе (с коронавирусом - ред)", - говорится в сообщении.

Участники оркестра в режиме видеоконференцсвязи исполнили свою версию композиции Артемьева "Три товарища" из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих" режиссера Никиты Михалкова.

Три месяца назад оркестр МВД уже выражал поддержку медикам и правоохранителям подобным образом. Тогда видео набрало множество просмотром, пользователи сети благодарили музыкантов за столько трогательное исполнение музыкальной композиции в такое непростое время.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (691)
Теги:
Карантин, Узбекистан, композиции, коронавирус, Академия МВД, МВД



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