Против COVID-19 — вместе: узбекские музыканты сыграли песни народов стран ШОС

Музыкальная семья Исаевых под творческим руководством Абдухалила Исаева исполнила народные мелодии всех стран-участников. Композиции было решено исполнить на узбекских национальных музыкальных инструментах.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Пандемия COVID-19 стала вызовом для всего человечества. Эффективные меры, призванные остановить распространение инфекции, разрабатываются на всех уровнях, в том числе межгосударственном.

Исключением не стала Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), в рамках которой члены обсуждают коллективные шаги в борьбе с пандемией.

Народный инструментальный ансамбль "Ассалом" из Ташкента решил поддержать дух единства и солидарности стран в этот непростой период.

Пресс-служба Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане Выступление народного инструментального ансамбля "Ассалом" под творческим руководством Абдухалила Исаева

Музыканты исполнили народные мелодии восьми стран ШОС: Китая, России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана и Индии.

"При этом были выбраны наиболее популярные народные мелодии, которые на устах у людей разных поколений: мелодии из индийских фильмов "Бродяга" и "Танцор диско", казахская народная мелодия "Музыка души", китайская музыка "Император", мелодия кыргызского народа "Тумарым", пакистанская музыка "Танец", мелодии из популярных русских песен "Смуглянка" и "Катюша", таджикская народная мелодия "Лаъли Яман", а также узбекская мелодия "Праздничная музыка" композитора Абдухошима Исмоилова", — сообщает пресс-служба Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане.

Отмечается, что выступление музыкантов было показано по местному телеканалу "Маданият ва маърифат", затем эти записи передадут в другие страны ШОС.

В Центре народной дипломатии выразили надежду, что этот концерт вызовет теплые чувства в сердцах граждан всех государств-членов организации и "будет способствовать лучшему познанию народного творчества и культуры народов" стран ШОС, особенно в период пандемии COVID-19, где справиться с вызовом можно лишь общими усилиями.