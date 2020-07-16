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Против COVID-19 — вместе: узбекские музыканты сыграли песни народов стран ШОС

Пресс-служба Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200716/14556278/Protiv-COVID-19--vmeste-uzbekskie-muzykanty-sygrali-pesni-narodov-stran-ShOS.html

Музыкальная семья Исаевых под творческим руководством Абдухалила Исаева исполнила народные мелодии всех стран-участников. Композиции было решено исполнить на узбекских национальных музыкальных инструментах.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Пандемия COVID-19 стала вызовом для всего человечества. Эффективные меры, призванные остановить распространение инфекции, разрабатываются на всех уровнях, в том числе межгосударственном. 

Исключением не стала Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), в рамках которой члены обсуждают коллективные шаги в борьбе с пандемией.

Народный инструментальный ансамбль "Ассалом" из Ташкента решил поддержать дух единства и солидарности стран в этот непростой период. 

Пресс-служба Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане
Выступление народного инструментального ансамбля "Ассалом" под творческим руководством Абдухалила Исаева

Музыканты исполнили народные мелодии восьми стран ШОС: Китая, России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана и Индии. 

"При этом были выбраны наиболее популярные народные мелодии, которые на устах у людей разных поколений: мелодии из индийских фильмов "Бродяга" и "Танцор диско", казахская народная мелодия "Музыка души", китайская музыка "Император", мелодия кыргызского народа "Тумарым", пакистанская музыка "Танец", мелодии из популярных русских песен "Смуглянка" и "Катюша", таджикская народная мелодия "Лаъли Яман", а также узбекская мелодия "Праздничная музыка" композитора Абдухошима Исмоилова", — сообщает пресс-служба Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане.

Отмечается, что выступление музыкантов было показано по местному телеканалу "Маданият ва маърифат", затем эти записи передадут в другие страны ШОС. 

В Центре народной дипломатии выразили надежду, что этот концерт вызовет теплые чувства в сердцах граждан всех государств-членов организации и "будет способствовать лучшему познанию народного творчества и культуры народов" стран ШОС, особенно в период пандемии COVID-19, где справиться с вызовом можно лишь общими усилиями.

Теги:
народные ансамбли, музыканты, Узбекистан, ШОС



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