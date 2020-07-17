В Ташкенте появилось граффити в честь памяти Абдураима Абдувахобова

Напомним, заслуженный артист Узбекистана скончался 14 июля, ему было 57 лет. Теперь граффити с его портретом оказалось в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. В Ташкенте появилось граффити от стрит-арт художника inkuzart в память о недавно скончавшемся узбекском актере Абдураиме Абдувахобове, сообщают местные СМИ.

На одной из столичных стен актер изображен таким, каким его помнят по роли в фильме "Шум бола".

Напомним, заслуженный артист Узбекистана скончался 14 июля, ему было 57 лет.

Абдураим Абдувахобов родился 8 августа 1963 года в Ташкенте. Он снимался во многих фильмах, таких как "Шум бола", "Суюнчи", "Мухаббат синовлари", "Назира", а также в сериале "Шайтанат" и во многих спектаклях, поставленных в Узбекском национальном академическом театре драмы.

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Также Абдувахобов снимался в фильме "Жўра овчи" , снятом на киностудии "Таджикфильм".