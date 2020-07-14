Хасанов об актере Абдувахобове: нужно сберечь оригинал его главной картины

"Это мой младший брат и лучший друг. Мы с ним буквально недели две назад встречались и общались. Он всегда говорил мне: "Хамид-ака, мы с вами еще много будем сниматься и с радостью вместе работать". Но, увы, жизнь коротка. Он был прекрасным человеком и замечательным актером. Даже когда его только звали на кастинг, он приходил уже погруженный в предлагаемую роль, буквально вживаясь в своего персонажа", — вспоминает Хасанов.
Визитной карточкой актера он назвал картину "Шума бола" ("Озорник") Дамира Салимова, где Абдураим сыграл озорника Карабая — мальчика, который покорил сердца миллионов зрителей не только в Узбекистане, но и в других странах бывшего СССР.
Актер Абдураим Абдувахобов скончался на 57-м году жизни. О причинах смерти ничего не сообщается.
Подробный комментарий его коллеги по киноцеху слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.