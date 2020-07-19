В России пройдут дни духовной культуры Узбекистана — ориентировочно осенью

Кроме того, посол Узбекистана Ботиржон Асадов попросил Министерство культуры РФ оказать содействие в проведении узбекской выставки в Москве на ВДНХ, которую также посетит глава республики Шавкат Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Министерстве культуры России прошла встреча замглавы ведомства Аллы Маниловой с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в РФ Ботиржоном Асадовым.

Стороны наметили совместные мероприятия на этот год, которые бы углубили культурное сотрудничество между двумя странами.

Одним из таких мероприятий станут Дни духовной культуры, которые пройдут и в России, и в Узбекистане.

В проект войдут концерты классической музыки в исполнении юных артистов и победителей международных конкурсов, выставки, двусторонняя конференция, посвященная российско-узбекскому культурному единству, круглый стол, фотовыставка и выступление хоровых коллективов.

Со стороны РФ в Ташкент будет направлена делегация, в состав которой войдут ведущие деятели культуры, науки, а также главы фондов и организаций, занимающихся изучением культурных связей двух стран.

"Стороны отметили важность данного мероприятия в преддверии 150-летия Ташкентской и Узбекистанской епархии Русской Православной Церкви, которое будет отмечаться в 2021 году", — говорится в сообщении российского Минкульта.

В России, в свою очередь, Дни культуры Узбекистана предварительно пройдут осенью в двух городах. При этом дата еще окончательно не утверждена из-за неясной эпидемиологической обстановки.

Асадов, в свою очередь, поблагодарил свою российскую коллегу за содержательную встречу.

Посол отметил высокий уровень взаимодействия двух стран и попросил Министерство культуры РФ оказать содействие в проведении узбекской выставки в Москве на ВДНХ, которую намерен посетить глава республики Шавкат Мирзиёев.