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Флаги России и Узбекистана

В России пройдут дни духовной культуры Узбекистана — ориентировочно осенью

© Sputnik / Михаил Климентьев
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200719/14576459/V-Rossii-proydut-dni-dukhovnoy-kultury-Uzbekistana--orientirovochno-osenyu.html

Кроме того, посол Узбекистана Ботиржон Асадов попросил Министерство культуры РФ оказать содействие в проведении узбекской выставки в Москве на ВДНХ, которую также посетит глава республики Шавкат Мирзиёев. 

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Министерстве культуры России прошла встреча замглавы ведомства Аллы Маниловой с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в РФ Ботиржоном Асадовым.

Вице-премьер Азиз Абдухакимов рассказал о павильоне Узбекистан на ВДНХ
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Абдухакимов рассказал, что будет находиться в павильоне "Узбекистан" на ВДНХ

Стороны наметили совместные мероприятия на этот год, которые бы углубили культурное сотрудничество между двумя странами.

Одним из таких мероприятий станут Дни духовной культуры, которые пройдут и в России, и в Узбекистане. 

В проект войдут концерты классической музыки в исполнении юных артистов и победителей международных конкурсов, выставки, двусторонняя конференция, посвященная российско-узбекскому культурному единству, круглый стол, фотовыставка и выступление хоровых коллективов.

Со стороны РФ в Ташкент будет направлена делегация, в состав которой войдут ведущие деятели культуры, науки, а также главы фондов и организаций, занимающихся изучением культурных связей двух стран. 

"Стороны отметили важность данного мероприятия в преддверии 150-летия Ташкентской и Узбекистанской епархии Русской Православной Церкви, которое будет отмечаться в 2021 году", — говорится в сообщении российского Минкульта.

В России, в свою очередь, Дни культуры Узбекистана предварительно пройдут осенью в двух городах. При этом дата еще окончательно не утверждена из-за неясной эпидемиологической обстановки.

Павильон №66 на ВДНХ
© Sputnik / Назаров Орифжон
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Асадов, в свою очередь, поблагодарил свою российскую коллегу за содержательную встречу.

Посол отметил высокий уровень взаимодействия двух стран и попросил Министерство культуры РФ оказать содействие в проведении узбекской выставки в Москве на ВДНХ, которую намерен посетить глава республики Шавкат Мирзиёев. 

Теги:
Культура, Узбекистан, Россия



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