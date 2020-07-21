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Ушел из жизни главный художник театра им. Навои

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200721/14590295/Ushel-iz-zhizni-glavnyy-khudozhnik-teatra-im-Navoi.html

Работать в театре Зубайдулла Батыров начал в 1994 году. В 2008-м стал заслуженным художником ассоциации художников "Искусство народов мира", в 2010 году - заслуженным работником культуры Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Пресс-служба ГАБТ им. Навои на своей странице в Facebook сообщила о смерти главного художника театра - Зубайдуллы Борисовича Батырова. Ему было всего 56 лет.

Работать в театре он начал в 1994 году. В 2008-м стал заслуженным художником ассоциации художников "Искусство народов мира", в 2010 году - заслуженным работником культуры Узбекистана.

ГАБТ им. Навои // Facebook
Ушел из жизни главный художник театра им. Навои

Коллектив театра выразил искренние соболезнования родным и близким Зубайдуллы Борисовича. О причинах смерти не сообщается.

Напомним, неделю назад в Министерстве культуры республики сообщили о кончине заслуженного артиста Узбекистана Абдураима Абдувахобова. Ему было 57 лет.

Теги:
Театр, ГАБТ, Узбекистан, художник, смерть



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