Работать в театре Зубайдулла Батыров начал в 1994 году. В 2008-м стал заслуженным художником ассоциации художников "Искусство народов мира", в 2010 году - заслуженным работником культуры Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Пресс-служба ГАБТ им. Навои на своей странице в Facebook сообщила о смерти главного художника театра - Зубайдуллы Борисовича Батырова. Ему было всего 56 лет.

Работать в театре он начал в 1994 году. В 2008-м стал заслуженным художником ассоциации художников "Искусство народов мира", в 2010 году - заслуженным работником культуры Узбекистана.

ГАБТ им. Навои // Facebook Ушел из жизни главный художник театра им. Навои

Коллектив театра выразил искренние соболезнования родным и близким Зубайдуллы Борисовича. О причинах смерти не сообщается.

Напомним, неделю назад в Министерстве культуры республики сообщили о кончине заслуженного артиста Узбекистана Абдураима Абдувахобова. Ему было 57 лет.