Студенты смогут получить грант на оплату годового обучения в вузе

Также в течение трех месяцев победителя конкурса оформят на работу в одно из учреждений в сфере культуры и искусства. Срок трудоустройства составит не менее одного года.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана начинает осуществлять прием заявок на участие в программе для студентов, обучающихся в вузах республики, сообщает пресс-служба ведомства.

К участию в конкурсе допускаются бакалавры и магистры. Победители будут определены по итогам конкурса. Они получат грант на годовое обучение в вузе.

Приоритетные направления:

менеджмент в сфере культуры и искусства;

реставрация и сохранение;

архитектура;

культурный туризм;

графический дизайн;

изобразительное искусство;

музееведение;

хореография.

Отборочный тур пройдет в два этапа. Для начала претендентам необходимо подать заявку на участие, а затем с кандидатами, чьи анкеты были выбраны, проведут интервью.

Критерии отбора:

академическая успеваемость;

научные и исследовательские работы;

общая эрудиция;

аналитические способности;

организаторские способности;

мотивация к развитию;

социальная активность;

осознание значимости и пользы выбранной специальности и её роли в развитии сферы культуры и искусства в стране.

График проведения конкурса:

до 10.09.2020 — прием заявок;

до 20.09.2020 — экспертиза заявок первого этапа;

21.09.2020 — объявление результатов первого этапа;

25.09.2020 — интервью;

28.09.2020 — подведение итогов конкурса;

01.10.2020 — объявление победителей.

На момент подачи заявки участник конкурса должен быть студентом вуза республики (кроме первого курса бакалавриата). Конкурсанты не могут стать победителями нескольких грантовых программ одновременно. Победители прошлых туров не будут допущены к повторному участию в конкурсном отборе.

Отмечено, что в случае обнаружения ложной информации в предоставленных кандидатом документах Фонд оставляет за собой право аннулировать результаты конкурса на любом его этапе.После получения соответствующей образовательной степени (бакалавр/магистр) в течение трех месяцев победитель будет трудоустроен в учреждения сферы культуры и искусства. Срок трудоустройства составляет не менее одного года.В течение десяти рабочих дней после объявления результатов конкурса с победителями будет заключен договор. До 10 ноября 2020 года на счет вуза, в котором обучается стипендиат, будет перечислен грант, равный сумме годового контракта.

Напомним: в октябре 2017 года президент Узбекистана подписал постановление о создании Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры республики. Госорган был учрежден в целях повышения эффективности реализации государственной политики в системе управления в области культуры и искусства.