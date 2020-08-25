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Во ВГИК поступили семь кинематографистов из Узбекистана

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https://uz.sputniknews.ru/culture/20200825/14838315/Vo-VGIK-postupili-sem-kinematografistov-iz-Uzbekistana.html

В ходе переговоров была установлена договоренность об осуществлении совместной оплаты за 5-летнюю учебу узбекской молодежи из средств НА "Узбеккино" и "Россотрудничества".

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Всероссийский Государственный институт кинематографии (ВГИК) и НА "Узбеккино" заключили меморандум, согласно которому на конкурсной основе были приняты на учебу семь молодых кинематографистов из Узбекистана.

Глава Узбеккино Фирдавс Абдухаликов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В ходе переговоров между "Россотрудничеством", НА "Узбеккино" и ВГИКом была установлена договоренность об осуществлении оплаты за 5-летнюю учебу узбекской молодежи из совместных средств.

Напомним: в начале августа в НА "Узбеккино" был проведен онлайн-экзамен для абитуриентов из Узбекистана, желающих обучаться во ВГИКе. Творческое собеседование проходило по направлениям: режиссура, драматургия, кинооператорство и продюсирование.

Теги:
платное обучение, квота, Национальное агентство "Узбеккино", узбеккино



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