У Humo Arena расположились зрители на удобных креслах, естественно, на двухметровом расстоянии друг от друга.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. В эти выходные в Ташкента прошли первые сеансы в кинотеатре под открытым небом, сообщает "Афиша.уз".

У Humo Arena расположились зрители на удобных креслах, естественно, на двухметровом расстоянии друг от друга. На большом экране в этот вечер был показ фильма "Ford против Ferrari".

Стоимость билетов составила 5 и 15 тысяч сумов.

Афиша.уз В Ташкенте прошел первый сеанс в кинотеатре под открытым небом

По словам издания, на входе проверяли наличие масок и обрабатывали каждого человека дезинфицирующими средствами.

Напомним, в Ташкенте ведется строительство нового кинотеатра с семью залами, который будет располагаться на третьем этаже ТРЦ Riviera.

Семь залов и 3D: в Ташкенте строят новый кинотеатр - фото >>

Здесь планируют проводить показы узбекских и зарубежных фильмов, а также мультфильмов для детей.