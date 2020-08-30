Молодежный ивент также включил в себя семинары и тренинги опытных мастеров кинематографа для молодых сценаристов и режиссеров под открытым небом.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. В рамках CinemaDays-2020 состоялся "Фестиваль молодых кинематографистов", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На фестивале выступили заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Бехзод Мусаев, директор Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан Алишер Садуллаев, директор Национального агентства "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов, которые поздравили молодых кинематографистов с их профессиональными успехами. В мероприятии приняли участие журналисты и общественные деятели.

"Поздравляем сегодняшних победителей! Отрадно, что "Узбеккино" уделяет такое внимание молодежи, привлекает их в отрасль и создает для них условия. Надеюсь, что эти молодые люди станут достойными последователями великих представителей узбекского кино и будут любимы узбекским народом", – отметил Бехзод Мусаев.

© Sputnik / В Узбекистане прошел фестиваль молодых кинематографистов

На мероприятии состоялась церемония награждения победителей конкурса сценариев молодых кинематографистов "Дебют". 18 работ из 200 присланных в агентство сценариев были признаны лучшими, а победителям вручены памятные призы и сертификаты на денежные гонорары за сценарии в размере 3 миллиона сумов. Конкурс проводится впервые и теперь станет ежегодным.

"Узбеккино" также поздравило четверых молодых кинематографистов, чьи работы были отобраны для участия в кинофестивале DigiCon6 ASIA в Японии.

Напомним, что 10-24 августа текущего года в Национальном агентстве "Узбеккино" прошел отбор для подачи конкурсных работ на японский фестиваль короткометражных фильмов. Молодые кинематографисты представили 28 короткометражных работ, из которых 4 оказались лучшими. Это фильм режиссера А.Самугджанова "Червь" ("Қурт"), картина режиссера С.Масудханова "Лариса", кинокартина "Концерт" режиссера А.Абдуллаева и социальный ролик "Соль земли" ("Ер қадри") режиссера М.Эргашевой. Фестиваль состоится осенью этого года в Токио, Япония. Теперь талантливая четверка отправится на фестиваль в Японию, где будет представлять Узбекистан.

Также, на фестивале вручили сертификаты и сувениры семи узбекским студентам, поступившим во Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК).

"О том, что идет прием студентов из Узбекистана во ВГИК я узнал на официальном сайте "Узбеккино". Я очень благодарен возможности получить дополнительное образование в известном российском вузе. Цель моего обучения во ВГИКе – нетворкинг. Я верю, что вернусь в Узбекистан неплохим специалистом и смогу создавать достойное кино", - рассказывает один из поступивших студентов Саид Туляганов.

Молодежный ивент также включил в себя семинары и тренинги опытных мастеров кинематографа для молодых сценаристов и режиссеров под открытым небом. На форуме фестиваля состоялись показы короткометражных фильмов, а также концерт для молодежи. Организаторы обещают, что фестиваль станет традиционным.

© Sputnik / В Узбекистане прошел фестиваль молодых кинематографистов

Проводимые впервые молодежный кинофестиваль обещает стать ежегодной площадкой для молодых кинематографистов Узбекистана.

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Напомним, что в рамках кинодней Cinema days - 2020 состоится фестивали анимационного кино, документалистики, чествование фильмов-юбиляров, открытие кинотеатров, вручение кино-мобилей, а также презентация новых крупных кино проектов по всей республике.