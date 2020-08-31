Лола Юлдашева поделилась первым снимком новорожденной дочери

Узбекская певица написала трогательное поздравление в честь двух месяцев со дня рождения дочери. Смотрите фото!

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Лола Юлдашева опубликовала первый снимок своей новорожденной дочки в Instagram.

"Два месяца безграничного счастья и любви. Малыш, спасибо, что выбрала нас. Мы тебя не подведем", - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lola Yuldasheva (@lolaofficial_) 30 Авг 2020 в 5:33 PDT

Напомним, в июле узбекская певица Лола Юлдашева родила третьего ребенка в подмосковном госпитале "Лапино".

Еще в феврале стало известно, что певица беременна третьим ребенком. В День всех влюбленных артистка выложила трогательную фотографию, на которой была запечатлена с округлившимся животиком.

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В октябре 2005 года певица вышла замуж в первый раз. Через 2 года Лола подарила супругу первенца — дочь Шахину, в 2009-м на свет появился и наследник Шохдиер.

И хотя еще в 2016 году Лоле снова сделали предложение руки и сердца, она и сейчас предпочитает не вдаваться в подробности о новом избраннике.