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Лола Юлдашева

Лола Юлдашева поделилась первым снимком новорожденной дочери

Instagram/lolaofficial_
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200831/14872686/Lola-Yuldasheva-podelilas-pervym-snimkom-novorozhdennoy-docheri.html

Узбекская певица написала трогательное поздравление в честь двух месяцев со дня рождения дочери. Смотрите фото!

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Лола Юлдашева опубликовала первый снимок своей новорожденной дочки в Instagram.

"Два месяца безграничного счастья и любви. Малыш, спасибо, что выбрала нас. Мы тебя не подведем", - написала она.

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Публикация от Lola Yuldasheva (@lolaofficial_)

Напомним, в июле узбекская певица Лола Юлдашева родила третьего ребенка в подмосковном госпитале "Лапино".

Еще в феврале стало известно, что певица беременна третьим ребенком. В День всех влюбленных артистка выложила трогательную фотографию, на которой была запечатлена с округлившимся животиком.

"Наше счастье": Лола Юлдашева родила третьего ребенка >>

В октябре 2005 года певица вышла замуж в первый раз. Через 2 года Лола подарила супругу первенца — дочь Шахину, в 2009-м на свет появился и наследник Шохдиер. 

И хотя еще в 2016 году Лоле снова сделали предложение руки и сердца, она и сейчас предпочитает не вдаваться в подробности о новом избраннике.

Теги:
Культура, Instagram, Instagram, Instagram, шоу-бизнес, певица, артист, Лола Юлдашева



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