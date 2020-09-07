В столичных кинотеатрах уже проходят показы фильмов "Вратарь Галактики", "Новые мутанты", "Пушистые мошенники" и Qo'qon shamoli.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. В Ташкенте снова заработали кинотеатры с сегодняшнего дня.

С 7 сентября в столичных кинотеатрах уже проходят показы фильмов "Вратарь Галактики", "Новые мутанты", "Пушистые мошенники" и Qo'qon shamoli.

Все картины демонстрируются в цифровом формате.

Напомним, ранее в Ташкента прошли первые сеансы в кинотеатре под открытым небом.

У Humo Arena расположились зрители на удобных креслах, естественно, на двухметровом расстоянии друг от друга.

В Ташкенте прошел первый сеанс в кинотеатре под открытым небом >>

На входе проверяли наличие масок и обрабатывали каждого человека дезинфицирующими средствами.