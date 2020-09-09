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Театр Ильхом

Театр "Ильхом" в Ташкенте снова открывает свои двери

Фото прислано очевидцем
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200909/14936049/Teatr-Ilkhom-v-Tashkente-snova-otkryvaet-svoi-dveri.html

Чтобы обеспечить максимальный комфорт для своих зрителей, в "Ильхоме" подготовились по всем правилам санитарной безопасности.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Уже совсем скоро, 19 сентября, театр "Ильхом" возобновит свою работу.

Касса театра начинает функционировать уже с сегодняшнего дня.

"Театр "Ильхом" готов к 45-му сезону в безопасном для зрителей режиме и с полным соблюдением санитарных правил. Мы очень скучали по вам, дорогие зрители!" — говорится в сообщении театра в Facebook.

Чтобы обеспечить максимальный комфорт для своих зрителей, в "Ильхоме" подготовились по всем правилам санитарной безопасности: по всей площади театра установлены ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы, количество мест в зрительном зале сокращено до 50 для соблюдения правил социального дистанцирования, а все поверхности регулярно обрабатываются антисептическими средствами.

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Администрация театра будет встречать и провожать зрителей в масках и перчатках.

Теги:
спектакль, Культура, искусство, Узбекистан, Узбекистан, Театр, театр "Ильхом"



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