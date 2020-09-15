Узбекский фильм стал участником престижного кинофестиваля Adelaida

На примере одной семьи, картина повествует о ходе политических событий в Туркестане начала прошлого века.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Фильм "Две тысячи песен Фариды" ("Фариданинг икки минг қўшиғи"), снятый студией Fox Cinema, примет участие в известном кинофестивале Adelaida, который проводится каждую осень с 1960 года на южном побережье Австралии. Об этом сообщили в НА "Узбеккино.

"Автором сценария и режиссером картины выступил Ёлкин Туйчиев, оператор постановщик - Баходир Юлдашев, художник-постановщик - Бекташ Раджабов, директор фильма - Шавкат Ризаев. Роли исполнили Бахром Матчонов, Юлдуз Раджабова, Эльмира Рахимджанова, Марджона Улджаева, Санобар Хакназарова, Нодира Ходжигулиева" - отмечено в релизе.

На примере одной семьи, картина повествует о ходе политических событий в Туркестане начала прошлого века. По сюжету фильма, главный герой Камиль живет с тремя женами вдали от людей. Затем он решает жениться в четвертый раз. Однако появление новой женщины в семье и и политическая ситуация в этом регионе приводят к конфликтам в семье, которые полностью разрушают ее.

Напомним: в конце прошлого года работы молодых кинематографистов из Узбекистана завоевали награды прошедшего в Гонконге фестиваля DigiCon6 Asia Awards 2019. Кинокартина Махлиё Аскаралиевой "Подарок" получила приз Next Generation и денежную премию престижного международного кинофестиваля короткометражных фильмов DigiCon6 Asia Awards 2019. "Чай" Шакира Халикова был удостоен премии "Региональный золотой победитель".