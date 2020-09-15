20:36 15 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
Кинокамера

Узбекский фильм стал участником престижного кинофестиваля Adelaida

Unsplash / Jakob Owens
Культура
Получить короткую ссылку
29 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200915/14983461/Uzbekskiy-film-stal-uchastnikom-prestizhnogo-kinofestivalya-Adelaida.html

На примере одной семьи, картина повествует о ходе политических событий в Туркестане начала прошлого века.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Фильм "Две тысячи песен Фариды" ("Фариданинг икки минг қўшиғи"), снятый студией Fox Cinema, примет участие в известном кинофестивале Adelaida, который проводится каждую осень с 1960 года на южном побережье Австралии. Об этом сообщили в НА "Узбеккино. 

"Автором сценария и режиссером картины выступил Ёлкин Туйчиев, оператор постановщик - Баходир Юлдашев, художник-постановщик - Бекташ Раджабов, директор фильма - Шавкат Ризаев. Роли исполнили Бахром Матчонов, Юлдуз Раджабова, Эльмира Рахимджанова, Марджона Улджаева, Санобар Хакназарова, Нодира Ходжигулиева" - отмечено в релизе.

На примере одной семьи, картина повествует о ходе политических событий в Туркестане начала прошлого века. По сюжету фильма, главный герой Камиль живет с тремя женами вдали от людей. Затем он решает жениться в четвертый раз. Однако  появление новой женщины в семье и и политическая ситуация в этом регионе приводят к конфликтам в семье, которые полностью разрушают ее. 

Узбекский Оскар: кто стал обладателем кинопремии Олтин Хумо
Facebook
"Узбекский Оскар": кто стал обладателем кинопремии "Олтин Хумо"

Напомним: в конце прошлого года работы молодых кинематографистов из Узбекистана завоевали награды прошедшего в Гонконге фестиваля DigiCon6 Asia Awards 2019. Кинокартина Махлиё Аскаралиевой "Подарок" получила приз Next Generation и денежную премию престижного международного кинофестиваля короткометражных фильмов DigiCon6 Asia Awards 2019. "Чай" Шакира Халикова был удостоен премии "Региональный золотой победитель". 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Снимок Smiley фотографа Arthur Telle Thiemenn, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
Смешные и милые: герои фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards
Лавров о ситуации с Навальным: наши западные партнеры перешли все рамки приличия
Лавров о ситуации с Навальным: "Запад перешел все рамки дозволенного"
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться