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Арт-галерея Human House

В Human House пройдет "вечеринка" ремесел

Sputnik
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200917/14998500/V-Human-House-proydet-vecherinka-remesel.html

Посетители смогут пройти мастер-классы от мастеров по художественной лепке из глины, росписи керамических изделий, живописи, цветоделию и бисероплетению.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Галерея Human House в Ташкенте проведет ярмарку мастеров Узбекистана под названием Craft Party, пишет "Афиша.уз".

"На ярмарке будут представлены каракалпакское шитье, шахризабская керамика, сурхандарьинская вышивка, маргиланские ткани и многое другое. Каждое изделие — результат ручной работы", - говорится в сообщении.

Посетители смогут пройти мастер-классы от мастеров по художественной лепке из глины, росписи керамических изделий, живописи, цветоделию и бисероплетению.

Время проведения: с 11:00 до 18:00 с 19 по 20 сентября.

Напомним, в июне стало известно, что галерею Human House хотят снести и построить гостиницу из бетона. 

Все на месте: галерею Human House в Ташкенте не снесут >>

Лола Сайфи также обратилась к друзьям и клиентам галереи с просьбой помочь выкупить здание и сохранить галерею в целости. Позже основательница заявила, что дом, который владельцы хотели продать предпринимателю для постройки отеля, был выкуплен инвестором и теперь не будет снесен.

Теги:
искусство, Культура, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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