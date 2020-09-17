В Human House пройдет "вечеринка" ремесел

Посетители смогут пройти мастер-классы от мастеров по художественной лепке из глины, росписи керамических изделий, живописи, цветоделию и бисероплетению.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Галерея Human House в Ташкенте проведет ярмарку мастеров Узбекистана под названием Craft Party, пишет "Афиша.уз".

"На ярмарке будут представлены каракалпакское шитье, шахризабская керамика, сурхандарьинская вышивка, маргиланские ткани и многое другое. Каждое изделие — результат ручной работы", - говорится в сообщении.

Посетители смогут пройти мастер-классы от мастеров по художественной лепке из глины, росписи керамических изделий, живописи, цветоделию и бисероплетению.

Время проведения: с 11:00 до 18:00 с 19 по 20 сентября.

Напомним, в июне стало известно, что галерею Human House хотят снести и построить гостиницу из бетона.

Все на месте: галерею Human House в Ташкенте не снесут >>

Лола Сайфи также обратилась к друзьям и клиентам галереи с просьбой помочь выкупить здание и сохранить галерею в целости. Позже основательница заявила, что дом, который владельцы хотели продать предпринимателю для постройки отеля, был выкуплен инвестором и теперь не будет снесен.