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Арт-галерея Human House

Все на месте: галерею Human House в Ташкенте не снесут

Sputnik
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200716/14555551/Vse-na-meste-galereyu-Human-House-v-Tashkente-ne-snesut.html

Сайфи поблагодарила всех, кто помог и словом, и делом, и подчеркнула, что собранные краудфандингом деньги также помогли в выкупе дома.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Основатель Human House Лола Сайфи заявила, что дом, который владельцы хотели продать предпринимателю для постройки отеля, был выкуплен инвестором и теперь не будет снесен.

"Первый шаг сделан, и нашелся инвестор, который сделал этот благородный шаг. Это женщина, друзья", - написала она на своей страничке в Facebook.

По ее словам, вместе за этот месяц они прошли очень много непростых, даже сложных ситуаций. Она назвала инвестора настоящим партнером, бойцом и даже другом.

"Я думаю, что не каждый бы это выдержал. Развернулся бы и ушел. Но теперь нам предстоит большая работа, и мы скоро обо всем расскажем", - добавила Сайфи.

Также она поблагодарила всех, кто помог и словом, и делом, и подчеркнула, что собранные краудфандингом деньги также помогли в выкупе дома.

Искусство просит: без жертв — что ждет арт-галерею Human House >>

Напомним, в июне стало известно, что галерею Human House хотят снести и построить гостиницу из бетона. 

Именно тогда Лола Сайфи также обратилась к друзьям и клиентам галереи с просьбой помочь выкупить здание и сохранить галерею в целости.

Теги:
Галерея, Культура, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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