В Хиве раз в два года будет проходить фестиваль танца лазги

В рамках мероприятия будут организованы выставочные павильоны о танцевальном искусстве, демонстрация национальных музыкальных инструментов и костюмов и многое другое.

ТАШКЕНТ, 29 сен - Sputnik. Начиная с 2022-го Хива будет принимать Международный фестиваль танца лазги раз в два года, говорится в публикации на сайте президента.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление Об организации и проведении Международного фестиваля танца лазги.

Танец лазги вошел в список культурного наследия ЮНЕСКО >>

Органами, ответственными за организацию и проведение фестиваля, назначены хокимият Хорезмской области и Министерство культуры.

В рамках мероприятия будут организованы выставочные павильоны о танцевальном искусстве, демонстрация национальных музыкальных инструментов и костюмов, изделий ремесленничества, произведений изобразительного и прикладного искусства, образцов скульптуры, художественных и документальных фильмов, аудио- и видеодисков, книг, альбомов, фотоснимков, а также торговля ими на территории комплекса "Ичан-Калъа" города Хивы.

Хорезмский танец лазги занимает особое место в богатой истории танцевального искусства страны, своим уникальным стилем исполнения и привлекательностью пользуется популярностью не только в республике, но и в зарубежных государствах. Включение ЮНЕСКО "Хорезмский танец лазги" в Список нематериального культурного наследия человечества также свидетельствует о неповторимости его искусства.