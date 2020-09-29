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Празднование Навруза в Ташкенте

В Хиве раз в два года будет проходить фестиваль танца лазги

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200929/15073838/V-Khive-raz-v-dva-goda-budet-prokhodit-festival-tantsa-lazgi.html

В рамках мероприятия будут организованы выставочные павильоны о танцевальном искусстве, демонстрация национальных музыкальных инструментов и костюмов и многое другое.

ТАШКЕНТ, 29 сен - Sputnik. Начиная с 2022-го Хива будет принимать Международный фестиваль танца лазги раз в два года, говорится в публикации на сайте президента.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление Об организации и проведении Международного фестиваля танца лазги.

Танец лазги вошел в список культурного наследия ЮНЕСКО >>

Органами, ответственными за организацию и проведение фестиваля, назначены хокимият Хорезмской области и Министерство культуры.

В рамках мероприятия будут организованы выставочные павильоны о танцевальном искусстве, демонстрация национальных музыкальных инструментов и костюмов, изделий ремесленничества, произведений изобразительного и прикладного искусства, образцов скульптуры, художественных и документальных фильмов, аудио- и видеодисков, книг, альбомов, фотоснимков, а также торговля ими на территории комплекса "Ичан-Калъа" города Хивы.

Хорезмский танец лазги занимает особое место в богатой истории танцевального искусства страны, своим уникальным стилем исполнения и привлекательностью пользуется популярностью не только в республике, но и в зарубежных государствах. Включение ЮНЕСКО "Хорезмский танец лазги" в Список нематериального культурного наследия человечества также свидетельствует о неповторимости его искусства.

Теги:
Лазги, Хива, искусство, Культура, танцы, танец, Узбекистан, Узбекистан



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