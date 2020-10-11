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Председатель правления Творческого союза журналистов Узбекистана, журналист и поэт Саъдулла Хакимов

Скончался председатель Союза журналистов Узбекистана

Пресс-служба Творческого союза журналистов Узбекистана
Культура
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Саъдулле Хакимову было 69 лет. Он возглавлял Творческий союз журналистов республики с 29 декабря 2016 года.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Скончался председатель Творческого союза журналистов Узбекистана, известный поэт Саъдулла Хакимов. Об этом сообщили в пресс-службе союза.

Хакимову было 69 лет. Причина смерти не уточняется.

Саъдулла Хакимов родился 25 марта 1951 года в Фаришском районе Джизакской области. В 1977-м окончил факультет журналистики Ташкентского государственного университета.

Хакимов работал преподавателем, ответственным секретарем журнала "Узбекистонда социал таъминот", заведующим отделом в газетах "Узбекистон адабиёти ва санъати", "Узбекистон овози", ответственным секретарем газеты "Узбекистон адабиёти ва санъати", главным редактором "Маърифат".

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Кроме того, он был замруководителя и руководителем Информационного центра Аппарата президента, заместителем государственного советника президента по связям с общественностью, заместителем генерального директора Национального информационного агентства Узбекистана (УзА), гендиректором негосударственного информагентства "Туркистон-пресс", главным редактором газеты "Узбекистон адабиёти ва санъати".

Союз журналистов Саъдулла Хакимов возглавлял с 29 декабря 2016 года.

Теги:
Культура, поэт, журналисты, Узбекистан



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