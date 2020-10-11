Скончался председатель Союза журналистов Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Скончался председатель Творческого союза журналистов Узбекистана, известный поэт Саъдулла Хакимов. Об этом сообщили в пресс-службе союза.
Хакимову было 69 лет. Причина смерти не уточняется.
Саъдулла Хакимов родился 25 марта 1951 года в Фаришском районе Джизакской области. В 1977-м окончил факультет журналистики Ташкентского государственного университета.
Хакимов работал преподавателем, ответственным секретарем журнала "Узбекистонда социал таъминот", заведующим отделом в газетах "Узбекистон адабиёти ва санъати", "Узбекистон овози", ответственным секретарем газеты "Узбекистон адабиёти ва санъати", главным редактором "Маърифат".
Союз журналистов Саъдулла Хакимов возглавлял с 29 декабря 2016 года.