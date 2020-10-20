Узбекистан и РФ подписали меморандум, предполагающий укрепление культурных связей

В ходе встречи для петербургской аудитории была также проведена презентация книг "Восемьдесят восемь сказок восьми народов" и "Бесконечная мудрость восьми народов".

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Центр народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане продолжает укреплять культурно-гуманитарные связи со своими партнерскими организациями в странах-участницах ШОС.

На днях в Санкт-Петербурге был подписан меморандум о сотрудничестве между Центром народной дипломатии ШОС в Узбекистане и Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением культуры "Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова", в которую входят 14 крупных библиотек города на Неве.

Связи между Центром ШОС и "Лермонтовкой" были установлены еще в 2019 году, когда в Северной столице России была проведена фотовыставка "Память народа священна" о вкладе узбекского народа в общую победу над фашизмом.

Данный меморандум послужит правовой базой для дальнейших, более масштабных мероприятий, направленных на всестороннее укрепление и развитие взаимовыгодных связей.

В ходе встречи для петербургской аудитории была также проведена презентация книг "Восемьдесят восемь сказок восьми народов" и "Бесконечная мудрость восьми народов".

Книги были изданы Центром ШОС и содержат наиболее древние и популярные мудрости устного народного фольклора: сказки, пословицы и сказания восьми стран-членов ШОС: Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе визита в Санкт-Петербург представитель Центра ШОС принял участие в работе V Международного фестиваля народной песни "Добровидение-2020" в качестве почетного гостя.

Пресс-служба Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане Культурная программа в Центре народной дипломатии ШОС

В связи с карантинными ограничениями из-за пандемии в нынешнем фестивале не смогли принять участие творческие коллективы из ряда стран.

Пресс-служба Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане Культурная программа в Центре народной дипломатии ШОС

Состоялись также переговоры с главой Управления по внешним связям Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ахадовой Наргис Агамовной и с руководителем отдела стран СНГ Комитета по внешним связям администрации Санкт-Петербурга Мудровой Татьяной Геннадьевной.

Были рассмотрены вопросы возможного проведения совместных мероприятий, выставок, онлайн-семинаров, а также участие узбекских творческих коллективов и научных кругов в работе мероприятий, запланированных в Северной столице России.