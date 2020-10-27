Узбекские фильмы примут участие в международном кинофестивале в России

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В России в период с 14 по 18 ноября пройдет XVII Волоколамский пограничный кинофестиваль на военно-патриотическую тематику. На мероприятии также будут представлены художественные фильмы режиссера Хилола Насимова "Жизнь" и Хамидуллы Гасанова "101". Об этом сообщили в пресс-службе НА "Узбеккино".

Кинокартина "Жизнь" посвящена памяти военных, храбро сражавшихся с террористическими группировками в Сариосийском и Узунском районах Сурхандарьинской области в 2000 году.

Сюжет фильма "101" повествует о героических и трагических судьбах свыше сотни узбекских солдат, сражавшихся во Второй мировой войне.

Отмечается, что Международный кинофестиваль пройдет в старинном русском городе Волоколамске Московской области. Здесь в 1941 году произошло одно из решающих сражений Великой Отечественной войны - битва за Москву.

Напомним: с 28 октября по 8 ноября 2020 года состоится Фестиваль азиатских фильмов. В рамках мероприятия пройдет показ творческих киноработ авторов из 25 стран азиатского континента. Узбекский режиссер и актер Рашид Маликов представит фильм "Стойкость" (узб. - "Сабот").