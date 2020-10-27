12:55 27 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.11
  • EUR12285.78
  • USD10359.88
Поиск
Кинокамера

Узбекские фильмы примут участие в международном кинофестивале в России

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Культура
Получить короткую ссылку
10 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201027/15267199/Uzbekskie-filmy-primut-uchastie-v-mezhdunarodnom-kinofestivale-v-Rossii.html

Фестиваль произведений киноискусства на военно-патриотическую тематику пройдет в старинном русском городе Волоколамске Московской области.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В России в период с 14 по 18 ноября пройдет XVII Волоколамский пограничный кинофестиваль на военно-патриотическую тематику. На мероприятии также будут представлены художественные фильмы режиссера Хилола Насимова "Жизнь" и Хамидуллы Гасанова "101". Об этом сообщили в пресс-службе НА "Узбеккино". 

Рашид Маликов
Sputnki / Рамиз Бахтияров
Маликов о возрождении Ташкентского кинофестиваля: кино не терпит изоляции

Кинокартина "Жизнь" посвящена памяти военных, храбро сражавшихся с террористическими группировками в Сариосийском и Узунском районах Сурхандарьинской области в 2000 году.

Сюжет фильма "101" повествует о героических и трагических судьбах свыше сотни узбекских солдат, сражавшихся во Второй мировой войне.

Отмечается, что Международный кинофестиваль пройдет в старинном русском городе Волоколамске Московской области. Здесь в 1941 году произошло одно из решающих сражений Великой Отечественной войны - битва за Москву.

Напомним: с 28 октября по 8 ноября 2020 года состоится Фестиваль азиатских фильмов. В рамках мероприятия пройдет показ творческих киноработ авторов из 25 стран азиатского континента. Узбекский режиссер и актер Рашид Маликов представит фильм "Стойкость" (узб. - "Сабот").

Теги:
киноиндустрия, узбеккино, Кино, фестиваль, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мечеть в стиле хай-тек в Набережных Челнах - фотолента
Трамп и Байден ищут "русский след" накануне выборов в США — что об этом думает Путин
Как и где проверить себя на COVID-19 в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться