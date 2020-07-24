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Фильм узбекского режиссера примет участие в кинофестивале в Барселоне

Unsplash / Jakob Owens
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200724/14622345/Film-uzbekskogo-rezhissera-primet-uchastie-v-kinofestivale-v-Barselone.html

В этом году Фестиваль азиатских фильмов пройдет с 28 октября по 8 ноября 2020 года и соберет творческие киноработы авторов 25 стран азиатского континента.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Узбекский режиссер и актер Рашид Маликов представил фильм "Стойкость" (узб. - "Сабот") для участия в кинофестивале в Барселоне, сообщили в пресс-службе НА "Узбеккино".

Фильм узбекского режиссера примет участие в кинофестивале в Барселоне
Пресс-служба НА "Узбеккино"
Фильм узбекского режиссера примет участие в кинофестивале в Барселоне

В этом году Фестиваль азиатских фильмов пройдет с 28 октября по 8 ноября 2020 года и соберет творческие киноработы авторов 25 стран азиатского континента.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
© Sputnik / Александр Устинов
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Согласно сюжету фильма "Стойкость"/"Сабот" бывший капитан советской армии Сайдулла живет в одиночестве в маленьком доме. В том же поселке живет его сын, но он не общается с Сайдуллой и не позволяет внуку общаться с дедом. Главного героя посещает одно и то же видение: в гости приходит старый армейский друг - такой же, каким он был перед смертью – в форме, с автоматом.

И вот, Сайдулла узнает, что у него рак. Жить осталось совсем немного, а надо успеть разобраться с самым важным: провести в школу воду, помирится с сыном и навестить бывшего сослуживца…

"Я рад, что картина "Стойкость" оказалась на фестивале. Этот фильм также номинировался на Азиатского Оскара, и я счастлив, что наши узбекские фильмы имеют такую хорошую фестивальную историю. Искренне верю, что у узбекского кино есть большой фестивальный потенциал," – прокомментировал Рашид Маликов.

В начале июля в НА "Узбеккино" сообщили о том, что драма узбекского режиссера Аюба Шахобиддинова  "Бесцветные сны" внесена в основную конкурсную программу XVI Казанского международного фестиваля мусульманского кино и Ереванского международного кинофестиваля духовно-нравственных фильмов FRESCO.

Фильм "Бесцветные сны" затрагивает несколько важных аспектов изменения человеческого "Я": в тюремных стенах, в обществе, в семье. Главная героиня фильма Кашмира, возвращаясь на родину после долгих лет заключения, постепенно должна доказывать, что она имеет право на место в семье, в социуме, и лишь только благодаря своей решимости ей удастся стать сильной личностью.

Теги:
Рашид Маликов, кинорежиссер, Узбекистан, Испания, фильм, Национальное агентство "Узбеккино"



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