В этом году Фестиваль азиатских фильмов пройдет с 28 октября по 8 ноября 2020 года и соберет творческие киноработы авторов 25 стран азиатского континента.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Узбекский режиссер и актер Рашид Маликов представил фильм "Стойкость" (узб. - "Сабот") для участия в кинофестивале в Барселоне, сообщили в пресс-службе НА "Узбеккино".

Пресс-служба НА "Узбеккино" Фильм узбекского режиссера примет участие в кинофестивале в Барселоне

В этом году Фестиваль азиатских фильмов пройдет с 28 октября по 8 ноября 2020 года и соберет творческие киноработы авторов 25 стран азиатского континента.

Согласно сюжету фильма "Стойкость"/"Сабот" бывший капитан советской армии Сайдулла живет в одиночестве в маленьком доме. В том же поселке живет его сын, но он не общается с Сайдуллой и не позволяет внуку общаться с дедом. Главного героя посещает одно и то же видение: в гости приходит старый армейский друг - такой же, каким он был перед смертью – в форме, с автоматом.

И вот, Сайдулла узнает, что у него рак. Жить осталось совсем немного, а надо успеть разобраться с самым важным: провести в школу воду, помирится с сыном и навестить бывшего сослуживца…

"Я рад, что картина "Стойкость" оказалась на фестивале. Этот фильм также номинировался на Азиатского Оскара, и я счастлив, что наши узбекские фильмы имеют такую хорошую фестивальную историю. Искренне верю, что у узбекского кино есть большой фестивальный потенциал," – прокомментировал Рашид Маликов.

В начале июля в НА "Узбеккино" сообщили о том, что драма узбекского режиссера Аюба Шахобиддинова "Бесцветные сны" внесена в основную конкурсную программу XVI Казанского международного фестиваля мусульманского кино и Ереванского международного кинофестиваля духовно-нравственных фильмов FRESCO.

Фильм "Бесцветные сны" затрагивает несколько важных аспектов изменения человеческого "Я": в тюремных стенах, в обществе, в семье. Главная героиня фильма Кашмира, возвращаясь на родину после долгих лет заключения, постепенно должна доказывать, что она имеет право на место в семье, в социуме, и лишь только благодаря своей решимости ей удастся стать сильной личностью.