Кинокомпания из РФ приступила к съемкам фильма "Mr. Нокаут" под Ташкентом

Сюжет картины повествует о жизни и творчестве известного советского боксера Валерия Попенченко в Чирчике, Ангрене, а также в районе Чарвакского водохранилища.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Представители творческого объединения Российской Федерации "Кинодом" посетили Ташкентскую область для съемок очередного фильма. Об этом сообщили в Ташкентском областном управлении развития туризма.

Группа российских кинематографистов уже приступила к съемкам фильма "Mr. Нокаут". Сюжет картины повествует о жизни и творчестве известного советского боксера Валерия Попенченко в Чирчике, Ангрене, а также в районе Чарвакского водохранилища.

В настоящее время также проходят мероприятия по выбору подходящих локаций для проведения дальнейших съемок.

Напомним: главный режиссер фильма "Mr. Нокаут". Артем Михалков прибыл в Узбекистан в середине октября. Известно, что главного героя сыграет Виктор Хориняк. На роль тренера планировалось пригласить Сергея Безрукова. Кинокартину с бюджетом 200 миллионов рублей рассчитывают выпустить в прокат уже в этом году. Съемки пройдут в России, Узбекистане, Польше и Японии.