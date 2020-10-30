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Кинокомпания из РФ приступила к съемкам фильма "Mr. Нокаут" под Ташкентом

© Sputnik / Сергей Соловьев
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201030/15291936/Kinokompaniya-iz-RF-pristupila-k-semkam-filma-Mr-nokaut-pod-Tashkentom.html

Сюжет картины повествует о жизни и творчестве известного советского боксера Валерия Попенченко в Чирчике, Ангрене, а также в районе Чарвакского водохранилища.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Представители творческого объединения Российской Федерации "Кинодом" посетили Ташкентскую область для съемок очередного фильма. Об этом сообщили в Ташкентском областном управлении развития туризма.

Съемка
© CC0 / pixabay.com
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Группа российских кинематографистов уже приступила к съемкам фильма "Mr. Нокаут". Сюжет картины повествует о жизни и творчестве известного советского боксера Валерия Попенченко в Чирчике, Ангрене, а также в районе Чарвакского водохранилища.

В настоящее время также проходят мероприятия по выбору подходящих локаций для проведения дальнейших съемок. 

Напомним: главный режиссер фильма "Mr. Нокаут". Артем Михалков прибыл в Узбекистан в середине октября. Известно, что главного героя сыграет Виктор Хориняк. На роль тренера планировалось пригласить Сергея Безрукова. Кинокартину с бюджетом 200 миллионов рублей рассчитывают выпустить в прокат уже в этом году. Съемки пройдут в России, Узбекистане, Польше и Японии.

Теги:
съемка, Россия, Кино, Ташкентская область, Узбекистан



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