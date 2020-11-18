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Кинокамера для документальной съемки

Режиссер из Узбекистана получил Гран-при фестиваля "Московская премьера"

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201118/15430762/Rezhisser-iz-Uzbekistana-poluchil-Gran-pri-festivalya-Moskovskaya-premera.html

Фильм "Две тысячи песен Фариды" стал победителем международного кинофестиваля "Московская премьера".

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Накануне в Москве завершился Второй Международный фестиваль кино стран Содружества "Московская премьера". 

Гран-при конкурса полнометражных работ удостоена картина узбекистанского кинорежиссера Ёлкина Туйчиева "Две тысячи песен Фариды", сообщили в пресс-службе НА "Узбеккино".

Специальным призом жюри отмечен за лучшую режиссерскую работу российский автор Виталий Суслин, снявший картину "Седьмой пробег по контуру Земного шара".

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Лучшими актерами признаны Ана Морарь, сыгравшая в молдавско-немецком фильме "Анишоара", и Насретдин Дубашев за роль в киргизской "Шамбале", удостоенной также специального упоминания жюри за актерскую работу Артура Аманалиева.

Среди короткометражек победу одержала российско-казахстанская "Парамнезия" Милы Фахурдиновой. Специальные призы жюри получили ленты "Домбыра" казахского режиссера Рамазана Халиоллы и киргизская картина "Карусель" Адилеты Каржоевой. 

Событиями кинематографического года признаны белорусский фильм "Купала" Владимира Янковского и "Дети землетрясения" Мурада Алиева, созданные кинематографистами Туркменистана и России.

Теги:
кинорежиссер, Национальное агентство "Узбеккино", Кино



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