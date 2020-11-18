Киновед из РФ объяснил, почему лента Ёлкина Туйчиева получила Гран-при фестиваля

По словам программного директора международного кинофестиваля "Московская премьера" Евгения Майзеля, высокая награда досталась ленте потому что это "очень красивая и интересная картина, которая выделяется на фоне остальной кинопродукции".

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Гран-при завершившегося в Москве Второго Международного фестиваля кино стран Содружества "Московская премьера" получила полнометражная картина узбекистанского кинорежиссера Ёлкина Туйчиева "Две тысячи песен Фариды".

Писатель, киновед, консультант ряда российских и европейских кинофестивалей, программный директор международного кинофестиваля "Московская премьера" Евгений Майзель прокомментировал в интервью Sputnik Узбекистан это решение членов жюри.

По его словам высокая награда досталась ленте потому что это "очень красивая и интересная картина, которая выделяется на фоне остальной кинопродукции".

Автор картины - Ёлкин Туйчиев - хорошо известен, как сильный кинематографист, профессионал, который снимает много картин.

Картина, отметил Майзель, затрагивает тему гражданской войны, изменение положения женщины в патриархальном обществе на фоне происходящих событий.

Известный узбекский кинорежиссер Ёлкин Туйчиев известен также своими резонансными постановками на театральной сцене.

Так в 2017 году он поставил на сцене театра-студии "Дийдор" спектакль Mono-Lock, поднимающий одну из самых злободневных проблем современности — тему трудовых мигрантов. Спектакль в модернистском стиле производит на зрителя неизгладимое впечатление и требует от него вдумчивости и глубокого осознания того, что происходит на сцене.