23:03 20 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.34
  • EUR12294.55
  • USD10390.93
Поиск

По ТВ покажут 100 лучших фильмов, снятых на киностудии "Узбекфильм"

Пресс-служба президента Узбекистана
Культура
Получить короткую ссылку
28 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/14/15450741.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201120/15450779/Po-TV-pokazhut-100-luchshikh-filmov-snyatykh-na-kinostudii-Uzbekfilm-.html

Мирзиёев заявил о необходимости открытия школы кинематографа. При этом, подчеркнул президент, обязательно должен быть фильм об истории Узбекистана. Время для этого настало.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Президент пообщался с ветеранами, режиссерами и специалистами отечественной кинематографии, сообщили в пресс-службе главы государства.

В рамках дискуссии отмечалось, что отечественный зритель не должен подпасть под влияние зарубежных телесериалов, а наоборот, знать свою историю, искусство, литературу, ценности, воспитываться в этом духе.

Мирзиёев заявил о необходимости открытия школы кинематографа. При этом, подчеркнул президент, обязательно должен быть фильм об истории Узбекистана. Время для этого настало.

Президент побеседовал с деятелями кино
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент побеседовал с деятелями кино

Рекомендовано составить список 100 лучших отечественных фильмов, показывать их на государственных и частных телеканалах.

Снимается короткометражный фильм о Захириддине Мухаммаде Бабуре
Пресс-служба НА "Узбеккино"
Начались съемки короткометражного фильма о Захириддине Мухаммаде Бабуре

Для увековечения памяти самоотверженных деятелей национального кинематографа Президент предложил назвать общеобразовательные школы в каждом регионе именами таких всенародно любимых актеров и актрис, как Раззок Хамроев, Шукур Бурханов, Наби Рахимов, Хамза Умаров, Лутфихоним Саримсокова.

На встрече была также озвучена идея организовать детскую киностудию.

Теги:
президент Узбекистана, Узбекистан, кинематограф, Национальное агентство "Узбеккино", Культура



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Поваленные деревья и закрытые дороги: последствия ледяного дождя в России - фото
Российские миротворцы открыли движение по Лачинскому коридору – видео
МС России открыли движение по Лачинскому коридору – видео
Квоты по приему иностранных граждан на работу в РФ на 2021 год
Мигрантская доля: квоты по приему иностранных работников в РФ на 2021 год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться