По ТВ покажут 100 лучших фильмов, снятых на киностудии "Узбекфильм"

Мирзиёев заявил о необходимости открытия школы кинематографа. При этом, подчеркнул президент, обязательно должен быть фильм об истории Узбекистана. Время для этого настало.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Президент пообщался с ветеранами, режиссерами и специалистами отечественной кинематографии, сообщили в пресс-службе главы государства.

В рамках дискуссии отмечалось, что отечественный зритель не должен подпасть под влияние зарубежных телесериалов, а наоборот, знать свою историю, искусство, литературу, ценности, воспитываться в этом духе.

Мирзиёев заявил о необходимости открытия школы кинематографа. При этом, подчеркнул президент, обязательно должен быть фильм об истории Узбекистана. Время для этого настало.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент побеседовал с деятелями кино

Рекомендовано составить список 100 лучших отечественных фильмов, показывать их на государственных и частных телеканалах.

Для увековечения памяти самоотверженных деятелей национального кинематографа Президент предложил назвать общеобразовательные школы в каждом регионе именами таких всенародно любимых актеров и актрис, как Раззок Хамроев, Шукур Бурханов, Наби Рахимов, Хамза Умаров, Лутфихоним Саримсокова.

На встрече была также озвучена идея организовать детскую киностудию.