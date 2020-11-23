В Бухаре прошел фестиваль моды - фото

Состоялось модное дефиле "История бухарских национальных костюмов", "Современная узбекская мода, традиции и новые дизайны", костюмированное шоу театра моды "Овация", а также показ новых коллекций ведущих узбекских дизайнеров.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. В минувшие выходные в Бухаре прошел фестиваль дизайнерской одежды "Нафосат-2020". В нем приняли участие отечественные и зарубежные представители сферы, которые обсудили модные тенденции и их влияние на образ современной узбекской женщины.

Хокимият Бухарской области В Бухаре прошел фестиваль дизайнерской одежды “Нафосат-2020”

Фестиваль открыла выставка национального костюма. В тот же день прошел семинар-тренинг "Культура одежды среди женщин и молодежи". Участники обсудили синтез моды и традиций.

Хокимият Бухарской области В Бухаре прошел фестиваль дизайнерской одежды “Нафосат-2020”

Отмечалось, что на основании этого тандема возможно формирование узбекского национального модного тренда, в котором бы строго соблюдались свободы совести и вероисповедания.

Хокимият Бухарской области В Бухаре прошел фестиваль дизайнерской одежды “Нафосат-2020”

Однако, по мнению специалистов, этот процесс требует масштабной конкуренции.

Хокимият Бухарской области В Бухаре прошел фестиваль дизайнерской одежды “Нафосат-2020”

В рамках культурной программы в разные дни фестиваля состоялось модное дефиле "История бухарских национальных костюмов", "Современная узбекская мода, традиции и новые дизайны", костюмированное шоу театра моды "Овация", а также показ новых коллекций ведущих узбекских дизайнеров.

Хокимият Бухарской области В Бухаре прошел фестиваль дизайнерской одежды “Нафосат-2020”

Участники мероприятия ознакомились с производственным процессом таких промышленных предприятий как BCT DENIM DEVISION, SHOFIRKON EQUATORIAL TEKS LLC и BUKHARA BRILLIANT SILK. Побывали в музее старинных костюмов Ситораи Мохи-Хоса в Бухаре, обменялись опытом с коллегами и провели мастер-классы для начинающих дизайнеров.

Хокимият Бухарской области В Бухаре прошел фестиваль дизайнерской одежды “Нафосат-2020”

Как сообщается в официальном пресс-релизе, фестиваль "Нафосат-2020" проводится комиссией по гендерному равенству Республики Узбекистан в сотрудничестве с Ассоциацией Uztextile Industry, Министерством по поддержке махалли и семьи и партнерскими организациями.