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В Бухаре прошел фестиваль дизайнерской одежды “Нафосат-2020”

В Бухаре прошел фестиваль моды - фото

Хокимият Бухарской области
Культура
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32310
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/17/15464123.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201123/15464393/V-Bukhare-proshel-festival-mody-foto.html

Состоялось модное дефиле "История бухарских национальных костюмов", "Современная узбекская мода, традиции и новые дизайны", костюмированное шоу театра моды "Овация", а также показ новых коллекций ведущих узбекских дизайнеров.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. В минувшие выходные в Бухаре прошел фестиваль дизайнерской одежды "Нафосат-2020". В нем приняли участие отечественные и зарубежные представители сферы, которые обсудили модные тенденции и их влияние на образ современной узбекской женщины.

В Бухаре прошел фестиваль дизайнерской одежды “Нафосат-2020”
Хокимият Бухарской области
В Бухаре прошел фестиваль дизайнерской одежды “Нафосат-2020”

Фестиваль открыла выставка национального костюма. В тот же день прошел семинар-тренинг "Культура одежды среди женщин и молодежи". Участники обсудили синтез моды и традиций.

В Бухаре прошел фестиваль дизайнерской одежды “Нафосат-2020”
Хокимият Бухарской области
В Бухаре прошел фестиваль дизайнерской одежды “Нафосат-2020”

Отмечалось, что на основании этого тандема возможно формирование узбекского национального модного тренда, в котором бы строго соблюдались свободы совести и вероисповедания.

В Бухаре прошел фестиваль дизайнерской одежды “Нафосат-2020”
Хокимият Бухарской области
В Бухаре прошел фестиваль дизайнерской одежды “Нафосат-2020”

Однако, по мнению специалистов, этот процесс требует масштабной конкуренции.

В Бухаре прошел фестиваль дизайнерской одежды “Нафосат-2020”
Хокимият Бухарской области
В Бухаре прошел фестиваль дизайнерской одежды “Нафосат-2020”

В рамках культурной программы в разные дни фестиваля состоялось модное дефиле "История бухарских национальных костюмов", "Современная узбекская мода, традиции и новые дизайны", костюмированное шоу театра моды "Овация", а также показ новых коллекций ведущих узбекских дизайнеров.

В Бухаре прошел фестиваль дизайнерской одежды “Нафосат-2020”
Хокимият Бухарской области
В Бухаре прошел фестиваль дизайнерской одежды “Нафосат-2020”

Участники мероприятия ознакомились с производственным процессом таких промышленных предприятий как BCT DENIM DEVISION, SHOFIRKON EQUATORIAL TEKS LLC и BUKHARA BRILLIANT SILK. Побывали в музее старинных костюмов Ситораи Мохи-Хоса в Бухаре, обменялись опытом с коллегами и провели мастер-классы для начинающих дизайнеров.

В Бухаре прошел фестиваль дизайнерской одежды “Нафосат-2020”
Хокимият Бухарской области
В Бухаре прошел фестиваль дизайнерской одежды “Нафосат-2020”

Как сообщается в официальном пресс-релизе, фестиваль "Нафосат-2020" проводится комиссией по гендерному равенству Республики Узбекистан в сотрудничестве с Ассоциацией Uztextile Industry, Министерством по поддержке махалли и семьи и партнерскими организациями.

Теги:
Фестиваль, фестиваль, искусство, Культура, Бухара, Узбекистан, Узбекистан, мода, мода



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