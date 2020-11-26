"Новый Узбекистан и национальная кинематография": на форуме подвели итоги года

В форуме приняли участие более 300 представителей киноотрасли, которые обменялись мнениями о проделанной работе в 2020 году и планах на новый 2021 год.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. В здании ГУП "Узбекфильм" прошел форум "Новый Узбекистан и национальная кинематография", посвященный подведению итогов проделанной работы в данной сфере, сообщает пресс-служба "Узбеккино".

В форуме приняли участие более 300 представителей киноотрасли, которые обменялись мнениями о проделанной работе в 2020 году и планах на новый 2021 год.

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Генеральный директор Национального агентства "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов в своем докладе отметил важность визита главы государства на "Узбекфильм", рассказал о рекомендациях и инициативах, высказанных во время его визита, в частности, таких как вопросы формировании киноиндустрии, создания произведений искусства высокого уровня, обучения молодых специалистов, съемках фильмов в историческом жанре, создания национальных сериалов, об определении 100 лучших узбекских фильмов и их демонстрации на государственных и частных телеканалах.

Глава агентства подвел итоги года в киноиндустрии, рассказал о новых проектах, реализуемых агентством, и планах на будущее.

Выступавшие выразили благодарность главе государства за заботу о кинематографистах, инициативах по созданию киноакадемии и Дома кинематографистов, полной реконструкции киностудии "Узбекфильм", строительству жилья для кинодеятелей и поддержки во многих других вопросах.

Было отмечено, что президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев предложил в будущем, 2021 году широко и достойно отметить 110-летие узбекского кинорежиссера Малика Каюмова, 90-летие Шухрата Аббасова.

Также на форуме выяснилось, что будет разработан план мероприятий по реализации предложений и рекомендаций, высказанных главой государства по выполнению поставленных задач.

В завершении форума кинематографисты, празднующие в этом году свой юбилей, в числе которых Бахтиёр Ихтиёров, Хайрулла Садиев, Лутфулла Садуллаев, Гульчехра Садуллаева, Исамат Эргашев, Рифкат Ибрагимов, Хамидулла Гасанов, Гияс Шермухаммедов, Ахмад Унарбаев были награждены специальными дипломами за вклад в развитие отечественного кинематографа.