Моргенштерн вручил белоснежный Mercedes парню из Бухары - как это было

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Моргенштерн наконец вручил заветный Mercedes победителю розыгрыша, которым стал парень из Бухары. Снимки с места выложили в телеграм-канале "Подслушано в Бухаре".
Судя по фото, на место вручения собрался весь город: там были замечены и дети, и подростки, и взрослые женщины в шубах, полицейские, друзья и команда самого рэпера.
Сам юноша, выигравший новенький белоснежный автомобиль, выглядел очень счастливым и постоянно обнимал Моргенштерна. Кстати, в конце артиста так задарили подарками, что один из национальных костюмов он надел сразу на себя для фотосессии.
Моргенштерн успел побывать и в Самарканде, где отведал вкуснейший плов.
А также посетил местные достопримечательности.
Знаменитый рэпер Моргенштерн приехал покорять Узбекистан вчера утром. Первой остановкой был отель Hilton в Ташкенте.
Напомним, Моргенштерн разыграл свой автомобиль среди подписчиков в прямом эфире социальной сети Instagram в октябре. Mercedes-Benz, которому исполнитель посвятил композицию, собравшую в YouTube 75 миллионов просмотров, обрел нового хозяина - им оказался поклонник из Бухары под псевдонимом @aza_1002.
Артист действительно связался с победителем в прямом эфире Instagram и пообещал лично привезти авто в Бухару.