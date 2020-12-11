Судя по фото, на место вручения собрался весь город: там были замечены и дети, и подростки, и взрослые женщины в шубах, полицейские, друзья и команда самого рэпера.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Моргенштерн наконец вручил заветный Mercedes победителю розыгрыша, которым стал парень из Бухары. Снимки с места выложили в телеграм-канале "Подслушано в Бухаре".

Судя по фото, на место вручения собрался весь город: там были замечены и дети, и подростки, и взрослые женщины в шубах, полицейские, друзья и команда самого рэпера.

Подслушано в Бухаре Моргенштерн вручил белоснежный Mercedes парню из Бухары - как это было

Сам юноша, выигравший новенький белоснежный автомобиль, выглядел очень счастливым и постоянно обнимал Моргенштерна. Кстати, в конце артиста так задарили подарками, что один из национальных костюмов он надел сразу на себя для фотосессии.

Подслушано в Бухаре Моргенштерн вручил белоснежный Mercedes парню из Бухары - как это было

Моргенштерн успел побывать и в Самарканде, где отведал вкуснейший плов.

Instagram Моргенштерн вручил белоснежный Mercedes парню из Бухары - как это было

А также посетил местные достопримечательности.

Instagram Моргенштерн вручил белоснежный Mercedes парню из Бухары - как это было

Знаменитый рэпер Моргенштерн приехал покорять Узбекистан вчера утром. Первой остановкой был отель Hilton в Ташкенте.

Напомним, Моргенштерн разыграл свой автомобиль среди подписчиков в прямом эфире социальной сети Instagram в октябре. Mercedes-Benz, которому исполнитель посвятил композицию, собравшую в YouTube 75 миллионов просмотров, обрел нового хозяина - им оказался поклонник из Бухары под псевдонимом @aza_1002.

Артист действительно связался с победителем в прямом эфире Instagram и пообещал лично привезти авто в Бухару.