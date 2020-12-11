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Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук

Известный режиссер Ким Ки Дук умер от осложнений коронавируса

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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https://uz.sputniknews.ru/culture/20201211/15581437/Izvestnyy-rezhisser-Kim-Ki-Duk-umer-ot-oslozhneniy-koronavirusa.html

По неофициальной информации, в планах режиссера было приобретение дома в Юрмале и оформление вида на жительство.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Delfi Латвия.

"Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей Ким Ки Лук приехал в Латвию 20 ноября... Сегодня поступила информация о том, что режиссер умер от осложнений COVID-19", - говорится в публикации.

По неофициальной информации, в планах режиссера было приобретение дома в Юрмале и оформление вида на жительство, но на запланированную встречу режиссер не явился. После этого его коллеги подняли тревогу и начали поиск по больницам. В связи с правилами по защите личных данных поиск был затруднен.

Ким Ки Дук - всемирно известный южнокорейский режиссер, обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Родился в 1960 году, ему было 59 лет. Лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского фестиваля за фильм "Ариран". Он был председателем жюри Московского международного кинофестиваля в 2019 году. Он снял такие фильмы, как "Натянутая тетива", "Весна, лето, осень, зима... и снова весна", "Мебиус" и "Адрес неизвестен".

Теги:
Культура, киноиндустрия, Кино, фильмы, фильм, коронавирус, Южная Корея, смерть, режиссер



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