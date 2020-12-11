Известный режиссер Ким Ки Дук умер от осложнений коронавируса

По неофициальной информации, в планах режиссера было приобретение дома в Юрмале и оформление вида на жительство.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Delfi Латвия.

"Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей Ким Ки Лук приехал в Латвию 20 ноября... Сегодня поступила информация о том, что режиссер умер от осложнений COVID-19", - говорится в публикации.

По неофициальной информации, в планах режиссера было приобретение дома в Юрмале и оформление вида на жительство, но на запланированную встречу режиссер не явился. После этого его коллеги подняли тревогу и начали поиск по больницам. В связи с правилами по защите личных данных поиск был затруднен.

Ким Ки Дук - всемирно известный южнокорейский режиссер, обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Родился в 1960 году, ему было 59 лет. Лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского фестиваля за фильм "Ариран". Он был председателем жюри Московского международного кинофестиваля в 2019 году. Он снял такие фильмы, как "Натянутая тетива", "Весна, лето, осень, зима... и снова весна", "Мебиус" и "Адрес неизвестен".