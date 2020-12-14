В Ташкент прибудет российский кинодесант: что расскажет творческая элита

Столицу Узбекистана навестят Валдис Пельш, Фархад Махмудов, Джаник Файзиев, Одельша Агишев и Али Хамраев. Они станут участниками третьего дня Недели "Кинематограф Узбекистана: прошлое, настоящее, будущее".

ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. В рамках Недели культурного наследия Узбекистана в республику прибудет кинодесант из известных режиссеров, актеров и продюсеров, информируют в НА "Узбеккино".

В частности, Ташкент навестят Валдис Пельш, Фархад Махмудов, Джаник Файзиев, Одельша Агишев, Али Хамраев и многие другие.

Как сообщает пресс-служба национального киноагентства, 17 декабря текущего года они станут участниками третьего дня Недели "Кинематограф Узбекистана: прошлое, настоящее, будущее". На мероприятии творческая элита расскажет об интересных кинопроектах, реализуемых совместно с НА "Узбеккино".

По данным агентства, в этот день также состоятся пленарные заседания и встречи с журналистами, в рамках которых будут презентованы масштабные кинопроекты.

Отмечается, что генеральными партнерами проектов выступят компании Eriel, Enter Engeneering и "Газпромбанк".