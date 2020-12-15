Диаметр булки из десятка котлет и нескольких литров соуса составил целых 2,5 метра. Смотрите фото - в материале.

ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. Ташкент продолжает удивлять нас своими гастрономическими рекордами. На этот раз местные повары приготовили гигантский бургер, пишет Afisha.uz.

"Четырнадцатого декабря The Non и 365 Burger & chicken готовили бургер из десятков котлет, сотен помидоров, маринованных огурцов и нескольких литров соуса", - говорится в сообщении.

Afisha.uz Десятки котлет: в Ташкенте приготовили гигантский бургер - фото

Диаметр булки составил целых 2,5 метра.

Afisha.uz Десятки котлет: в Ташкенте приготовили гигантский бургер - фото

Напомним, до этого в столице попробовали и гигантский хот-дог длиной 45 м.