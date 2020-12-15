Культура 15:23 15.12.2020 (обновлено 15:49 15.12.2020) Получить короткую ссылку 279 1 0
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Диаметр булки из десятка котлет и нескольких литров соуса составил целых 2,5 метра. Смотрите фото - в материале.
ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. Ташкент продолжает удивлять нас своими гастрономическими рекордами. На этот раз местные повары приготовили гигантский бургер, пишет Afisha.uz.
"Четырнадцатого декабря The Non и 365 Burger & chicken готовили бургер из десятков котлет, сотен помидоров, маринованных огурцов и нескольких литров соуса", - говорится в сообщении.
Afisha.uz
Десятки котлет: в Ташкенте приготовили гигантский бургер - фото
Диаметр булки составил целых 2,5 метра.
Afisha.uz
Десятки котлет: в Ташкенте приготовили гигантский бургер - фото
Напомним, до этого в столице попробовали и
гигантский хот-дог длиной 45 м.