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Десятки котлет: в Ташкенте приготовили гигантский бургер - фото

Десятки котлет: в Ташкенте приготовили гигантский бургер - фото

Afisha.uz
Культура
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Диаметр булки из десятка котлет и нескольких литров соуса составил целых 2,5 метра. Смотрите фото - в материале.

ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. Ташкент продолжает удивлять нас своими гастрономическими рекордами. На этот раз местные повары приготовили гигантский бургер, пишет Afisha.uz.

"Четырнадцатого декабря The Non и 365 Burger & chicken готовили бургер из десятков котлет, сотен помидоров, маринованных огурцов и нескольких литров соуса", - говорится в сообщении.

Десятки котлет: в Ташкенте приготовили гигантский бургер - фото
Afisha.uz
Десятки котлет: в Ташкенте приготовили гигантский бургер - фото

Диаметр булки составил целых 2,5 метра.

Десятки котлет: в Ташкенте приготовили гигантский бургер - фото
Afisha.uz
Десятки котлет: в Ташкенте приготовили гигантский бургер - фото

Напомним, до этого в столице попробовали и гигантский хот-дог длиной 45 м.

Теги:
бургер, еда, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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