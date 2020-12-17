Цепи, плов и Balenceaгa: дворники из Москвы перепели Моргенштерна - видео

Коммунальщики креативно рассказали о своей работе, демонстрируя "золотую" цепь с гербом Алтуфьевского района, ботинки Balenceaгa* и плов в коробках.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Дворники из московского Алтуфьево перепели песню Cadillac, которую исполнил рэпер Моргенштерн, и взорвали Интернет.

Коммунальщики креативно рассказали о своей работе, демонстрируя "золотую" цепь с гербом Алтуфьевского района, ботинки Balenceaгa* и плов в коробках.

"Сигналит легковушка, зачистим мы Алтушку. Съедим люля-кебаба и поднимем бабок", - зачитали мигранты.

Среди комментариев пользователей - один позитив. Пользователи соцсетей пишут, как восхищаются данным творением, а многие уже сказали, что это "круче, чем сам Моргенштерн".

Коммунальщики из Алтуфьево записали на песню Моргенштерна и @saynaraboy и сняли клип pic.twitter.com/vJl5EVL9Sv — Дикая Москва (@WildWildMoscow) December 16, 2020

Напомним, на прошлой неделе Моргенштерн посетил Узбекистан и вручил заветный Mercedes победителю розыгрыша, которым стал парень из Бухары.

Моргенштерн вручил белоснежный Mercedes парню из Бухары - как это было >>

На место вручения собрался весь город: там были замечены и дети, и подростки, и взрослые женщины в шубах, полицейские, друзья и команда самого рэпера.

* Искаженный вариант, правильно — Balenciaga