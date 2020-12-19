Познать Восток: кино, ковры и артефакты

С 15 по 18 декабря в Ташкенте проходила Неделя культурного наследия и IV Международный конгресс национальной кинематографии.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik, Анна Желиховская. Отечественные и зарубежные ученые поделились многолетними исследованиями о вкладе величайших умов узбекской земли в развитие мировой цивилизации.

Деятели кино, в свою очередь, рассказали о ближайших проектах и главных новостях киноиндустрии Узбекистана.

Впервые масштабное мероприятие прошло в 2017 году. Тогда во Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия республики входило 200 ученых.

Сегодня общество объединяет уже 400 энтузиастов из 50 стран мира.

В этом году с учетом эпидемиологических ограничений участники Конгресса выступали как в онлайн-режиме, так и присутствовали лично.

"Наш Институт восточных рукописей РАН (Санкт-Петербург), который я представляю, с первых лет проекта связывает очень тесное сотрудничество. Мы издали том рукописей, которые имеют отношение к народам, проживавшим на древней земле Узбекистана. Я очень рада и горда, что именно в Санкт-Петербурге было основано Всемирное общество и затем в рамках III Международного конгресса был утвержден и его Устав", — рассказала директор Института восточных рукописей РАН Ирина Попова.

Артефакты на страницах книг-альбомов

Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира — беспрецедентный медиапроект, стартовавший почти пять лет назад.

Одно из его направлений — создание соответствующих книг-альбомов. На IV Международном конгрессе представлено 35 уникальных по своему содержанию изданий.

Анна Желиховская Книги-альбомы, представленные На IV Международном конгрессе

В этом году была завершена работа над пятитомником о рукописном наследии Института востоковедения имени Беруни Академии наук Узбекистана. Готовятся альбомы, посвященные коллекциям узбекских артефактов США и Индии.

Кроме этого, в месяцы карантина удалось подготовить пилотное издание по теме "Культурное наследие Узбекистана в собраниях Италии. Согдиана — сердце Великого шелкового пути".

В подготовке последнего принимали участие ученые из России, Италии, Китая, Узбекистана.

Книги-альбомы, представленные На IV Международном конгрессе Анна Желиховская

Книги-альбомы, представленные На IV Международном конгрессе Анна Желиховская

Книги-альбомы, представленные На IV Международном конгрессе Анна Желиховская 1 / 3 Анна Желиховская Книги-альбомы, представленные На IV Международном конгрессе

Несколько шедевров письменных памятников Востока — факсимильные копии бесценных средневековых рукописей переданы в дар Узбекистану.

Их подлинники вот уже второе столетие хранятся в Институте восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге и Национальной библиотеке Франции в Париже.

Среди таких артефактов — Коран из Катта Лангара, рукопись "Уложение Тимура", поэтический диван Хусейна Байкары и рукопись Мирадж наме (Вознесение), также хранящаяся в Париже.

В оформлении факсимиле использовалось натуральное золото. Их возвращение в Узбекистан — беспрецедентный пример культурного сотрудничества республики с Россией и Францией.

Все это стало возможно благодаря новой серии проекта "Культурное наследие Узбекистана. Шедевры письменных памятников Востока".

Однако впереди еще много работы.

В течение этого года сотрудники проекта налаживали контакты с новыми странами — Грецией, Монголией, Китаем, Южной Кореей, Украиной, Беларусью и Афганистаном.

Благодаря личным контактам, а также помощи посольств Узбекистана, были выявлены музеи и фонды, хранящие раритеты из республики.

Также установлены контакты с их руководством, кураторами и учеными, обсуждены совместные планы, разработаны концепции новых книг-альбомов.

Организаторы подчеркивают, что проект имеет исключительно социальную направленность. Так, более 4 тысяч экземпляров изданных книг-альбомов переданы безвозмездно в библиотеки и научные организации Узбекистана и других стран мира.

Хорезмская экспедиция и нуратинские ковры

Один из докладчиков — Ирина Аржанцева из Института этнологии и антропологии РАН — рассказала о многолетней исследовательской работе на тему знаменитой хорезмской археолого-этнографической экспедиции на территории Узбекистана (1937-1991 гг.), а также показала уникальные архивные материалы.

Эти и другие данные войдут в очередную книгу-альбом.

Известно, что работа экспедиции проходила на территории трех стран — Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

Руководил экспедицией знаменитый этнограф и археолог Сергей Толстов.

Обширный архив документов состоит из карт, чертежей, зарисовок, фотографий, копии живописи, аэрофотосъемка, дневники, отчеты и многого другого.

Например, одна из фотографий (30-40 гг. XX века) запечатлела традиционное парусное судно, ходившее по Амударье.

На Неделе культурного наследия не только подвели итоги годичной работы, но и обрисовали перспективы деятельности на ближайшие пять лет. Участники конгресса озвучили дорожную карту работ Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.

"Карта нашим обществом была принята в 2019 году. Она дорабатывалась и аккумулировала предложения от членов общества на протяжении целого года. За относительно небольшой пятилетний период проект осуществил колоссальнейшую работу. При этом важно видеть во всех осуществленных проектах огромную высочайшую культурную миссию. Этот проект направлен на постижение культурного кода не только узбекского народа, народов, которые жили на территории Узбекистана, но и тех людей, которые изучают это наследие. Для России и русских очень важно познавать Восток, даже в силу нашего географического положения. Не изучив наше прошлое, культуру собственного народа никогда не поймешь", — рассказала Ирина Попова.

Пресс-служба Недели культурного наследия Ирина Попова

Именно с прошлым связана нынешняя деятельность директора свободной экономической зоны "Навои" Хабиба Абдуллаева.

Предприниматель рассказал не только о возрождении уникального нуратинского ковроделия, ни и озвучил сложности, с которыми столкнулся при реализации бизнес-идеи.

Узбекистан является одним из традиционных центров этого декоративно-прикладного искусства. Такие мастера исторически проживали в районе нуратинского междугорья.

"На рубеже XIX-XX вв. эти ковры пользовались большой популярностью и продавались на базарах Самарканда. К сожалению, к концу 80-х гг. ковроделие уже находилось в упадке. Трудоемкие в производстве ворсовые ковры ткаться перестали", — рассказал Хабиб Абдуллаев.

Весной 2020 года группа энтузиастов (из пяти человек) решила возродить этот старинный промысел, в точности реконструировав процесс ковроделия. Местом реализации проекта стало селение Лянгар в западной части горного хребта Актау, расположенное на высоте 1600 м над уровнем моря.

"Подчеркну, что ручные ковры — ключевой элемент более масштабной концепции по превращению Лянгара в центр национально-прикладных ремесел включая изготовление сюзане (кашта), пачворка (курок), кожаной обуви (махси), ножей и т.д. в рамках национальной программы "Туристический кишлак", — рассказал предприниматель.

По его словам, уже на первом этапе проекта выявились серьезные проблемы.

Во-первых, местные жители, владевшие техникой изготовления ворсовых ковров, оказались женщинами почтенного возраста и им необходимо было вспомнить навыки после 30-летнего перерыва.

Кроме того, в селении не было нужного оборудования и инструментов, ниток и красок. В результате, первый станок приобрели в Шахрисабзе и по его образцу изготовили еще пять. Постепенно приобрелось все необходимое.

"Ключевым фактором успешности этого проекта является его коммерциализация. Мировой рынок ручных ковров изобилует новыми и антикварными коврами из Ирана, Турции, Азербайджана, Афганистана. Продажная стоимость одного кв.метра ворсового ковра начинается от 30 долларов при том, что расчетная себестоимость нашего нуратинского ковра не менее 60 долларов. Успешное продвижение на зарубежных рынках требует от нас серьезных маркетинговых усилий", — объяснил Абдуллаев.

В настоящее время ведутся переговоры с торговыми компаниями во Франции и России.

По словам Абдуллаева, важно понимать, что нуратинский ковер — это не только предмет интерьера ручной работы.

Это еще и живой памятник древней материальной культуры узбекского народа, воссозданный в точном соответствии с локальной традицией.

В связи с недавним постановлением президента "О мерах по развитию в республике отрасли ручного ковроткачества", в эту сферу устремляется множество предпринимателей.

Нет сомнений, что Узбекистан станет серьезным игроком на мировом рынке ручных ковров.

От старой хроники до нового кино

Третий день конгресса был посвящен кинематографу Узбекистана. Участники проанализировали его прошлое, рассмотрели текущее положение дел и рассказали о ближайших планах и необходимых реформах.

Первые национальные киноленты родились не в Ташкенте, а в Хиве.

Именно здесь знаменитый фотограф Худайберган Деванов начал снимать свои хроникальные фильмы.

Это был 1908 год. На экране — редкие кадры кинохроники, отснятые более ста лет назад в полностью отрезанном от внешнего мира Хорезме. Камера снимает выезжающего из ворот крепости хивинского хана.

Именно здесь рождается такой феномен как национальный кинематограф.

"Недавно со стороны главы государства было озвучено пожелание вернуть узбекистанцам то кинонаследние, о котором до недавнего времени было запрещено говорить. Это фильмы, созданные в советский период. Большая часть этих картин никогда не транслировались на телеэкранах. И сегодня перед кинофондом стоит архиважная задача вернуть эти фильмы в цифровом формате", — рассказал директор Республиканского кинофонда Эльджон Аббасов.

Речь идет более чем о ста картинах, к счастью, сохраненных в фондах в Москве.

По словам Аббасова, возвращение этих картин — дело не одного дня и требует государственных субсидий и всесторонней поддержки.

С кинолентами необходимо провести работу — сделать постпродакшн изображения и звука. Ведь большинство картин — на русском языке.

"Я недавно вернулся из Москвы и уже привез несколько игровых фильмов и около десяти мультфильмов. Это замечательная кукольная анимация 60-х гг. Это то, чего мы уже не умеем делать. Такую анимацию нельзя сравнивать с современными технологиями. В скором времени мы порадуем наших телезрителей новыми картинами", — поделился планами Аббасов.

О совместных российско-узбекских кинопроектах рассказали продюсер Александр Кессель (приключенческий фильм "Солнце на вкус"), режиссер Джаник Файзиев, который снимет высокобюджетный фильм об узбекских боксерах с рабочим названием "Непобедимые".

Также известный режиссер, продюсер и телеведущий Валдис Пельш рассказал о футуристическом фильме, который планирует снимать в Узбекистане, а актер и режиссер Фарход Махмудов — о своей картине "Подарок Пери".

Главная новость кинодня — возвращение после 30-летнего перерыва Международного ташкентского кинофестиваля, а самым ожидаемым событием стала премьера киноленты режиссера и автора сценария Елкина Туйчиева "2000 песен Фариды".

Пресс-служба Недели культурного наследия Фильм "2000 песен Фариды"

Художественный фильм, не будучи представленным широкой аудитории, уже завоевал несколько зарубежных наград.

В частности, Гран При II Международного фестиваля стран содружеств "Московская премьера".

Картина также вошла в список претендентов на премию "Золотой глобус" как лучший фильм на иностранном языке и выдвинута на главную кинематографическую премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм".