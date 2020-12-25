"Отдал "мерин": сколько Моргенштерн потратил на свою поездку в Узбекистан

Для того, чтобы получить разрешение на доставку Мерседеса самолетом, он заплатил 400 тысяч рублей (55 миллионов 992 тысячи сумов).

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Рэпер Моргенштерн признался в своем новом видео на YouTube, сколько он потратил на поездку в Узбекистан.

По его словам, перевозка автомобиля из одной страны в другую оказалась сложным и трудоемким процессом.

"Для того, чтобы получить разрешение на доставку Мерседеса самолетом, он заплатил 400 тысяч рублей (55 миллионов 992 тысячи сумов)", - сказал он.

Более того, из-за запрета на ввоз в Узбекистан автомобилей с иностранными номерами и необходимость установки транзитных, артист поменял номера на узбекистанские, что повлекло за собой дополнительные траты.

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Напомним, в начале декабря Моргенштерн вручил заветный Mercedes победителю розыгрыша, которым стал парень из Бухары.

На место вручения собрался весь город: там были замечены и дети, и подростки, и взрослые женщины в шубах, полицейские, друзья и команда самого рэпера.