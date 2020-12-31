Фестиваль культуры стран-участниц ШОС пройдет в уникальном формате

ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. Международный фестиваль культуры стран-участниц ШОС в этом году представят в виде фильма, демонстрирующего культуру стран-участниц и стирающего границы между государствами, сообщает пресс-служба.

Благодаря телевизионной и интернет-трансляции зритель услышит звучание народных инструментов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, узнает о вершинах музыкально-хореографического искусства разных стран, традициях древних цивилизаций, познакомится с фольклором, нашедшим отражение в мировой классике.

Страны-участницы ШОС специально для проекта записали выступление ведущего академического коллектива страны. Все записи объединены в один большой фильм-концерт, демонстрирующий вклад композиторов этих стран в мировую культуру.

"Узбекистан представит поэму "Тановар", написанную композитором Алексеем Козловским на основе одноименной узбекской народной песни. Ее исполнит Национальный симфонический оркестр Государственной филармонии Узбекистана в сопровождении солистов ансамбля песни и танца "Навбахор", - говорится в сообщении.

Напомним, основанная в 2001 году, Шанхайская организация сотрудничества стала связующей нитью между Россией, Индией, Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, Пакистаном, Таджикистаном, Узбекистаном. Все участницы ШОС стремятся сохранить многообразие народного творчества и в то же время, следуя глобальным трендам, развивать современные направления в искусстве.