Планируется создать франко-узбекский культурный центр

Центр построят на базе прежнего здания "Интурист" в Ташкенте. После реконструкции в нем будут находиться сразу два новых культурных учреждения – Франко-узбекский культурный центр и Центр реставрации объектов культурного наследия.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Фонд развития культуры и искусства и Министерство Европы и иностранных дел Французской Республики подписали декларацию о сотрудничестве в области образования, научных исследований и культуры, сообщили в пресс-службе Фонда.

В планах - создание Франко-узбекского культурного центра, который станет многодисциплинарным объектом для реализации творческих мероприятий, популяризации и распространения французской культуры, а также центром информации, документации и изучения французского языка и культуры в Узбекистане.

В числе приоритетов - развитие культурного сотрудничества, продвижение инновационного подхода в сфере культуры в Узбекистане, а также французского и узбекского художественного и интеллектуального творчества.

Центр построят на базе прежнего здания "Интурист" в Ташкенте. После реконструкции в нем будут находиться сразу два новых культурных учреждения – Франко-узбекский культурный центр и Центр реставрации объектов культурного наследия.

По условиям декларации будет собран административный совет в составе восьми человек. Совет возглавит министр культуры Узбекистана или его представитель. Председатель Французского альянса Ташкента будет его правомочным членом. С французской стороны в совет войдут посол Франции или его представитель и советник по культуре и сотрудничеству посольства Франции. Заместителем директора Центра станет эксперт из Франции, выбранный совместно обеими сторонами. Он будет назначен в качестве референта, координирующего мероприятия и работающего в тесном сотрудничестве с посольством Франции.

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Узбекская сторона обеспечит предоставление, содержание и эксплуатацию здания после реконструкции, набор и оплату труда сотрудников, предоставление годового бюджета на функционирование.

Центру будет предложен доступ к платформам, инструментам, ресурсам и обучению, разработанным Французским институтом Парижа. Посольство Франции может выделять Центру гранты на поддержку культурных проектов.

Совместно с Французским институтом исследований Центральной Азии (IFEAC) и агентством Campus France в центре планируется организовать мероприятия о возможностях обучения и реализации научной деятельности во Франции, а также открыть филиал IFEAC в Ташкенте.

Будут задействованы тесные связи в области сотрудничества между французскими и узбекскими университетами, связанными соглашениями о сотрудничестве и европейскими программами ERASMUS +.

С одобрения Министра Европы и иностранных дел Франции декларацию подписал временный поверенный в делах Посольства Франции в Узбекистане Брис Рокфей и исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан Гаянэ Умерова.