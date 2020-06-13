Во Франции выпустили путеводитель по Узбекистану

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Французское издательство Petit Futé выпустило новый путеводитель, посвященный Узбекистану, сообщается на Telegram-канале Uzbekistan.Travel.
Книга называется Ouzbékistan Sur la Route De La Soie (в переводе — "Узбекистан на Шелковом пути").
В путеводителе рассказывается о Самарканде, Бухаре, Хиве, бескрайних просторах Сурхандарьи и Каракалпакстана, пустынях и горных вершинах, хранящих в себе тысячелетнюю историю, уникальных традициях и культуре городов Великого Шелкового пути.составило 1,2 миллиона человек. Власти республики с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранцев и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение. При этом также были приостановлены чартеры по специальным решениям правительства.
Восьмого мая Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом возобновила вывозные рейсы по возвращению граждан Узбекистана.
С 1 июня в стране возобновляется внутренний туризм. На втором этапе планируется восстановить организованный региональный туризм с соседними странами и странами СНГ. На третьем республика постепенно возобновит въездной туризм с перечнем государств дальнего зарубежья, гражданам которых разрешается въезд в республику с учетом ситуации с пандемией.