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Регистан в Самарканде

Во Франции выпустили путеводитель по Узбекистану

Sputnik / Стрингер
Туризм
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200613/14336549/Vo-Frantsii-vypustili-putevoditel-po-Uzbekistanu.html

В книге рассказывается о Самарканде, Бухаре, Хиве, просторах Сурхандарьи и Каракалпакстана, пустынях и горных вершинах, традициях и культуре городов Великого Шелкового пути.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Французское издательство Petit Futé выпустило новый путеводитель, посвященный Узбекистану, сообщается на Telegram-канале Uzbekistan.Travel.

Книга называется Ouzbékistan Sur la Route De La Soie (в переводе — "Узбекистан на Шелковом пути").

В путеводителе рассказывается о Самарканде, Бухаре, Хиве, бескрайних просторах Сурхандарьи и Каракалпакстана, пустынях и горных вершинах, хранящих в себе тысячелетнюю историю, уникальных традициях и культуре городов Великого Шелкового пути.

Туристы в Бухаре
Flickr / PRORobert Wilson
Восстановление туризма в Узбекистане в три этапа — подробности
В январе-марте число туристов, посетивших Узбекистан, снизилось и составило 1,2 миллиона человек. Власти республики с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранцев и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение. При этом также были приостановлены чартеры по специальным решениям правительства.

Восьмого мая Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом возобновила вывозные рейсы по возвращению граждан Узбекистана.

С 1 июня в стране возобновляется внутренний туризм. На втором этапе планируется восстановить организованный региональный туризм с соседними странами и странами СНГ. На третьем республика постепенно возобновит въездной туризм с перечнем государств дальнего зарубежья, гражданам которых разрешается въезд в республику с учетом ситуации с пандемией.

Теги:
Узбекская культура, Культура, Туризм, Узбекистан, Франция



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