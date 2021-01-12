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Нарисованные очки: новый снимок Лолы Юлдашевой вызвал волну возмущения

Нарисованные очки: новый снимок Лолы Юлдашевой вызвал волну возмущения

Instagram/lolaofficial_
Культура
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https://uz.sputniknews.ru/culture/20210112/15769782/Narisovannye-ochki-novyy-snimok-Loly-Yuldashevoy-vyzval-volnu-vozmuscheniya.html

Подписчики певицы тут же возмутились: "Да покажите нам уже его глаза", "Зачем скрывать глаза? Боитесь, что сглазят? Или узнают?".

ТАШКЕНТ, 12 янв - Sputnik. Узбекская певица Лола Юлдашева выложила в Instagram редкий снимок со своим мужем, однако тут же на нее обрушился шквал критики.

Дело в том, что артистка решила "замазать" в фотошопе супругу глаза, нарисовав на их месте темные очки.

Подписчики певицы тут же возмутились: "Да покажите нам уже его глаза", "Зачем скрывать глаза? Боитесь, что сглазят? Или узнают?", "Зачем показывать его? Самое главное он к ней хорошо относится, принял ее детей, как родных, это не каждому дано. Самое главное - любит, вот и пусть живут счастливо".

Сама Лола пока никак не прокомментировала это, а под самим снимков написала: "В путешествии, вырываясь из рутины повседневной жизни, начинаешь по-новому смотреть на простые, привычные вещи, которые со временем начинаешь воспринимать как данность... Сближаешься с детьми, заново влюбляешься в своего мужчину, начинаешь ценить каждый день, минуту, вдох своей жизни и по-настоящему радоваться мелочам. Благодарность - то чувство, которым переполнено мое сердце, вступая в новый 2021 год".

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Публикация от Lola Yuldasheva (@lolaofficial_)

Напомним, в июле 2020-го Лола Юлдашева родила третьего ребенка в подмосковном госпитале "Лапино".

Еще в феврале стало известно, что певица беременна третьим ребенком. В День всех влюбленных артистка выложила трогательную фотографию, на которой была запечатлена с округлившимся животиком.

Лола Юлдашева поделилась первым снимком новорожденной дочери >>

В октябре 2005 года певица вышла замуж в первый раз. Через 2 года Лола подарила супругу первенца — дочь Шахину, в 2009-м на свет появился и наследник Шохдиер. 

И хотя еще в 2016 году Лоле снова сделали предложение руки и сердца, она и сейчас предпочитает не вдаваться в подробности о новом избраннике.

Теги:
Культура, знаменитости, музыканты, музыкант, певица, певицы, артист, фотография, фото, Instagram, Instagram, Instagram, шоу-бизнес, Лола Юлдашева, Узбекистан, Узбекистан



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