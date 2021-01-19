Узбекистан и Беларусь договорились о совместной съемке фильмов

Картина о герое Второй мировой войны будет снята кинодеятелями двух стран. Подписание соответствующих соглашений запланировано на ближайшее время.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Представители НА "Узбеккино" и Национальной киностудии "Беларусьфильм" обсудили предстоящие совместные съемки новых фильмов, сообщили в пресс-службе НА.

Речь, в частности, шла о картинах "Узбечка" Акбара Бектурдиева, "Неповиновение" Джахонгира Ахмедова ("Джизакское восстание") и "Мамадали Топволдиев" Мухаммадали Искандарова. Кстати, последняя из перечисленных лент - о герое Второй мировой войны будет снята кинодеятелями двух стран. Подписание соответствующих соглашений запланировано на ближайшее время. В документе будут определены финансовые затраты проекта, объекты съемок и другие данные.

В прошлом году в Беларуси снимались фильмы "Илхак" (режиссер Джахонгир Ахмедов), "Мерос" (режиссер Хилол Насимов), "Мухаббат бахори" (режиссер Ибрагим Расулов).

В ходе онлайн дискуссии генеральный директор агентства Фирдавс Абдухаликов пригласил генерального директора Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимира Карачевского на предстоящий Ташкентский международный кинофестиваль.

В октябре прошлого года НА "Узбеккино" и российская кинокомпания "Спутник Восток Продакшн" подписали меморандум о сотрудничестве в съемках фильма "Солнце на вкус".

Договорились о том, что НА "Узбеккино" займется поиском локаций в Узбекистане для будущих съемок. Также запланирован приезд в Ташкент группы кинодеятелей для совместной работы над сценарием.