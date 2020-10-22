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НА Узбеккино подписало меморандум о сотрудничестве с российской кинокомпанией Спутник Восток Продакшн по съемкам фильма Солнце на вкус

"Узбеккино" и российская кинокомпания договорились о совместных съемках фильма

НА "Узбеккино"
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201022/15233383/Uzbekkino-i-rossiyskaya-kinokompaniya-dogovorilis-o-sovmestnykh-semkakh-filma.html

Фильм "Солнце на вкус" будет снят в жанре семейное приключенческое фэнтези. Картину планируется презентовать в третьем квартале 2021 года.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. НА "Узбеккино" и российская кинокомпания "Спутник Восток Продакшн" подписали меморандум о сотрудничестве в съемках фильма "Солнце на вкус", сообщили в пресс-службе национального агентства.

НА Узбеккино подписало меморандум о сотрудничестве с российской кинокомпанией Спутник Восток Продакшн по съемкам фильма Солнце на вкус
НА "Узбеккино"
НА "Узбеккино" подписало меморандум о сотрудничестве с российской кинокомпанией "Спутник Восток Продакшн" по съемкам фильма "Солнце на вкус"

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На встрече присутствовали и представители съемочной группы кинопроекта "Солнце на вкус". Договорились о том, что НА "Узбеккино" займется поиском локаций в Узбекистане для будущих съемок. Также запланирован приезд в Ташкент группы кинодеятелей для совместной работы над сценарием.

Фильм "Солнце на вкус" будет снят в жанре семейное приключенческое фэнтези. Картину планируется презентовать в третьем квартале 2021 года.

Неделю назад в Узбекистан прибыл российский режиссер Артем Михалков на съемки фильма "Мr. Нокаут" про советского олимпийского чемпиона по боксу Валерия Попенченко.

По данным "Узбеккино", картина будет сниматься в Ташкенте, а также в его окрестностях. Сейчас активно проводится кастинг узбекских актеров для участия в фильме.

Теги:
сотрудничество, Национальное агентство "Узбеккино", Узбекистан, Россия, фильм



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