Какие культурные объекты передадут в частные руки — постановление

Переход в государственно-частную собственность будет происходить только при согласовании с Министерством культуры и Национальным агентством "Узбеккино".

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В правительстве составили список объектов государственной собственности, которые решено передать в частные руки на основе государственно-частного партнерства. Подписано соответствующее постановление.

В списке значатся кинотеатры, культурные центры, парки культуры и отдыха, театры, детские школы музыки и искусства.

Переход в государственно-частную собственность будет происходить только при согласовании с Министерством культуры и Национальным агентством "Узбеккино".

Данные виды объектов передаются с условием сохранения за ними вида деятельности в сфере культуры и искусства.

Отмечается, что инициаторам разрешается заниматься близкими к сфере культуры и искусства видами деятельности, а именно предоставлением услуг, небольшим производством и коммерцией.