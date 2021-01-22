15:32 22 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.66
  • EUR12682.88
  • USD10500.81
Поиск

Какие культурные объекты передадут в частные руки — постановление

© Sputnik / Evgeny Odinokov
Культура
Получить короткую ссылку
72 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20210122/15841328/Kakie-kulturnye-obekty-peredadut-v-chastnye-ruki--postanovlenie.html

Переход в государственно-частную собственность будет происходить только при согласовании с Министерством культуры и Национальным агентством "Узбеккино".

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В правительстве составили список объектов государственной собственности, которые решено передать в частные руки на основе государственно-частного партнерства. Подписано соответствующее постановление.

Зрители в специальных очках на открытии лазерного кинотеатра IMAX
© Sputnik / Евгений Биятов
Российские кинотеатры откроются 15 июля

В списке значатся кинотеатры, культурные центры, парки культуры и отдыха, театры, детские школы музыки и искусства.

Переход в государственно-частную собственность будет происходить только при согласовании с Министерством культуры и Национальным агентством "Узбеккино".

Данные виды объектов передаются с условием сохранения за ними вида деятельности в сфере культуры и искусства.

Отмечается, что инициаторам разрешается заниматься близкими к сфере культуры и искусства видами деятельности, а именно предоставлением услуг, небольшим производством и коммерцией.

Теги:
государство, Постановление, Узбекистан, Культура



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Варежки Сандерса: снимки с инаугурации Джо Байдена, превратившиеся в мемы
Ташкент снова оказался в снежном плену
Ой, снег-снежок: зимняя непогода образовала пробки на автодорогах Ташкента
Статистика жизни: сколько граждан родилось в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться