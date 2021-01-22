23:02 22 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.66
  • EUR12682.88
  • USD10500.81
Поиск

Джахонгир Атаджанов попросил у президента должность хокима

Instgram
Культура
Получить короткую ссылку
277 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/16/15846902.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20210122/15846934/Dzhakhongir-Atadzhanov-poprosil-u-prezidenta-dolzhnost-khokima.html

Экс-певец заявил, что готов отказаться от служебного автомобиля, дома и других привилегий, положенных по рангу.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Популярный узбекистанский артист записал видеообращение к президенту Узбекистана. Он заявил, что желает попробовать свои силы в качестве хокима одного из регионов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jahongır_Rızo (@jahongir_atajanovs)

При этом экс-певец заверил Шавката Мирзиёева в том, что сумеет позаботиться о населении даже самого социально-экономически отсталого региона. Атаджанов готов отказаться от служебного автомобиля, дома и других привилегий, положенных по рангу.

По словам бывшего артиста, он не собирается соперничать с действующим главой государства, а намерен продолжить начатые им дела.

Пару дней назад бывший узбекский артист выступил с неожиданным заявлением, объявив о намерении баллотироваться в президенты страны на предстоящих выборах. При этом он призвал не воспринимать его заявление, как намек на неэффективность нынешнего главы государства. 

Теги:
шоу-бизнес, заявление, хоким, певец



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Варежки Сандерса: снимки с инаугурации Джо Байдена, превратившиеся в мемы
Байден вернул США в ВОЗ. Что еще решил новый президент?
США вернулись в ВОЗ и Парижское соглашение — что еще хочет сделать Байден?
Статистика жизни: сколько граждан родилось в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться