Джахонгир Атаджанов попросил у президента должность хокима

Экс-певец заявил, что готов отказаться от служебного автомобиля, дома и других привилегий, положенных по рангу.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Популярный узбекистанский артист записал видеообращение к президенту Узбекистана. Он заявил, что желает попробовать свои силы в качестве хокима одного из регионов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jahongır_Rızo (@jahongir_atajanovs)

При этом экс-певец заверил Шавката Мирзиёева в том, что сумеет позаботиться о населении даже самого социально-экономически отсталого региона. Атаджанов готов отказаться от служебного автомобиля, дома и других привилегий, положенных по рангу.

По словам бывшего артиста, он не собирается соперничать с действующим главой государства, а намерен продолжить начатые им дела.

Пару дней назад бывший узбекский артист выступил с неожиданным заявлением, объявив о намерении баллотироваться в президенты страны на предстоящих выборах. При этом он призвал не воспринимать его заявление, как намек на неэффективность нынешнего главы государства.