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Фонтан из денег лишил Жахонгира Атаджанова лицензии

Канье Уэст по-узбекски: Джахонгир Атаджанов заявил о намерении стать президентом

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210120/15825689/Kane-Uest-po-uzbekski-Dzhakhongir-Atadzhanov-zayavil-o-namerenii-stat-prezidentom.html

Экс-певец подчеркнул, что сейчас находится в отпуске за границей со своей семьей, однако уже скоро вернется в Ташкент. По его словам, он хочет сделать все возможное, чтобы баллотироваться в президенты. Даже готов создать политическую партию.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Бывший узбекский артист Джахонгир Атаджанов выступил с неожиданным заявлением. 

Он объявил о намерении баллотироваться в президенты страны на предстоящих выборах.

Своими мыслями Атаджанов поделился в Instagram. 

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Публикация от Jahongır_Rızo (@jahongir_atajanovs)

Он рассказал, что из СМИ узнал о том, что подготовка к выборам начнется в марте 2021 года. 

Атаджанов призвал воспринимать его серьезно и добавил, что его заявление — не какая-то шутка. 

"Я хочу внести ясность, я намерен быть президентом и действительно надеюсь стать [им]", — пояснил он.

Экс-певец также рассказал, зачем ему это нужно. Он заявил, что хочет развивать Узбекистан, хотя это высказывание не следует воспринимать, как намек на неэффективность нынешнего главы государства. 

"Я тоже буду президентом и буду развивать Узбекистан. Я сделаю народ процветающим. Я, конечно, не предъявляю никаких "претензий" действующему главе государства этим заявлением и не имею на это права. Они тоже стараются изо всех сил. Удачи", — сказал Атаджанов.

Он отметил, что сейчас находится в отпуске за границей вместе с семьей, однако уже скоро вернется в столицу, где готов начать действовать. 

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По словам экс-артиста, он готов даже создать политическую партию.

Иными словами, намерен сделать все возможное, чтобы стать кандидатом в президенты. 

Атаджанов пожелал удачи народу Узбекистана, нынешним властям страны и попросил "умных и потенциальных сторонников" начать движение.

Впрочем, обращаясь к руководству республики, бывший певец заявил, что "идет за ними".

Теги:
Узбекистан, президент Узбекистана, выборы президента, Президент



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