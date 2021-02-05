Юбилей Алишера Навои: чем поэт Востока вдохновляет российскую интеллигенцию

В Узбекистане 2021-й объявлен годом Алишера Навои, со дня рождения которого исполняется 580 лет. Однако мероприятия и научные конференции о его творчестве проходят не только в республике, но и далеко за ее пределами.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Москве состоялся круглый стол, приуроченный к юбилею выдающегося поэта Востока, основоположника узбекского литературного языка — Алишера Навои.

Сотрудники ведущих российских вузов, специализирующихся на теме Центральной Азии и культуре Востока, руководители музеев и представители творческой интеллигенции обсудили не только вклад Алишера Навои в культуру, традиции и словесность Узбекистана, но и возможности актуализировать его творчество, а возможно даже переоткрыть восточного классика для российского читателя.

По случаю 580-летия со дня рождения Алишера Навои в самом Узбекистане запланировано множество масштабных мероприятий, которые не ограничатся празднованием непосредственно памятной даты – 9 февраля. В течение всего года будут проходить тематические выставки и конференции, в том числе итоговая, запланированная на октябрь. Кроме того, принято решение о создании Международного общественного фонда имени Алишера Навои, призванного поддерживать молодых ученых и литераторов, изучающих наследие классика. Также учредят специальный орден имени Алишера Навои. В ноябре планируется масштабная выставка рукописей и копий произведений знаменитого поэта и мыслителя.

Председатель правления Общества дружбы и сотрудничества России с Узбекистаном Игорь Круговых, выступая в Посольстве республики, подчеркнул, что его организация также готова войти в состав попечителей Фонда и оказать всю возможную помощь в развитии и пропаганде творчества Навои в России.

"Примечательно, что памятник Алишеру Навои в Москве, установленный в 2002 году, стал первым монументом поэту за пределами Узбекистана. Это уже о многом говорит. В любом случае, мы всесторонне будем поддерживать начинания наших узбекистанских коллег и окажем содействие в проведении мероприятий к столь важной дате", — отметил Игорь Круговых.

Творчество Навои, спустя без малого шесть веков, по-прежнему вызывает живой интерес у литературоведов и востоковедов. Навои интересен и для изучения языка, и художественных стилей, и с точки зрения философских изысканий.

Так, на кафедре стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ в марте запланирована большая международная конференция по наследию Алишера Навои. Мероприятие в рамках проекта "Интеллектуальное наследие народов Евразии" организуют совместно с историческим факультетом Национального университета Узбекистана им. М. Улугбека

Готовы принять участие или организовать в своих стенах научно-практические конференции по творчеству Навои ведущие профильные вузы – Институт Востока, Институт стран Азии и Африки, Московский государственный лингвистический университет. У каждого вуза свой круг интересов и своя специфика. Одни сосредточены на артефактах эпохи Навои – его рукописях, непереведенных или малоизученных текстах. Другим, например, лингвистам, прежде всего ценно проанализировать разнообразие стилей и художественных приемов классика, его словарный запас, мотивы его образов, их символизм.

В свою очередь Институт Востока также открыт для предложений узбекских коллег в проведении подобных мероприятий в очном, если получится, или онлайн-формате. Причем, конференции о творчестве Навои могут стать не разовыми, а регулярными.

Свои инициативы в юбилейный год предлагают и музеи. Так, в Музее Востока уверены, что экспозиция с электронными или факсимильными копиями рукописей Алишера Навои или другими артефактами той эпохи, разбросанными по музеям всего мира, вызвала бы широкий интерес не только в России, но и в других странах в год 580-летия со дня рождения классика.

Звучали также предложения провести в России конференцию молодых поэтов, в том числе с участием молодых авторов из Узбекистана, чтобы активнее вовлекать их в литературный процесс.

К такой значимой дате, уверен главный редактор издательства "Художественная литература" Георгий Пряхин, стоило бы подумать над переизданием отдельных произведений Алишера Навои, хотя еще в советские годы его уже публиковали в прекрасном оформлении.

Однако он добавил, что не стоит забывать и о недавно живших знаменитых узбекских поэтах, например, об Абдулле Арипове, творчество которого в России недооценено, хотя оно по-прежнему актуально и современно и заслуживает качественного переиздания.

"Мне в юности посчастливилось быть знакомым с Абдуллой Ариповым, поэтому я давно мечтаю издать полноценный том его произведений на русском языке, ведь подобная книга выходила лет 30 назад. Неужели, тоже должно пройти пять веков, прежде чем его творчество станет классикой, а книги будут издаваться повсюду. Мне кажется, это не совсем справедливо. Что до коммерческого успеха, то не всегда он должен быть во главе угла", — заметил Пряхин.

Еще дальше в этом направлении пошел председатель редакционного Совета "Литературной газеты" Юрий Поляков, который убежден, что современных поэтов нужно выводить в жизнь, ведь без этого они в будущем не превратятся в классиков. В частности, он напомнил, что на полосах "Литгазеты" регулярно появлялись подборки молодых узбекских авторов в русском переводе, и такую практику было бы полезно продолжать.

"Что же касается наследия Алишера Навои, то традиции его осмысления в нашей стране богатые. Я прекрасно помню, с каким размахом отмечали 525-летний и 550-летний юбилеи Навои — проводили конференции в Колонном зале, печатали марки, ставили спектакли и снимались фильмы. В этом плане есть запрос и потенциальный интерес к новому современному восприятию Навои", — подчеркнул Поляков.

Кстати, еще более выразительно и красноречиво о роли Алишера Навои в культурной жизни СССР говорят торжества, которые были организованы в блокадном Ленинграде в декабре 1941 года в честь 500-летия поэта. Творческий вечер стал настоящим гимном стойкости и духовной силы людей, не забывших о поэте даже в годы тяжелейших испытаний.

В завершение выступления Поляков призвал активнее прививать культуру близких по духу народов, в том числе и через театральное творчество: обмен постановками и репертуарами театров, фестивали и мастер-классы. В этой работе особая надежда возлагается на Россотрудничество. Со своей стороны, представитель организации обещал оказать необходимое содействие при наличии конкретных идей и инициатив, в том числе по мероприятиям к юбилею Алишера Навои.