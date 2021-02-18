Винокур признал его королем смеха: интервью с острословом из Маргилана

Известный мастер слова Мамасиддик Шераев рассказал корреспонденту Sputnik о сегодняшнем состоянии узбекского национального юмора, о безответственном творчестве группы "Миллион", а также о роли аскии в судьбе Аркадия Райкина.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik, Дильшода Рахматова. Известный юморист, заслуженный артист Узбекистана Мамасиддик Шераев родился в 1946 году в Маргилане Ферганской области. Окончил Ташкентский институт театра и изобразительных искусств. Наибольшую известность он получил благодаря участию в аскии.

Аския — вид узбекского устного народного искусства, представленного в форме диалога между двумя участниками, которые соревнуются в острословии на заданную тему.

Наибольшее распространение аския получила в Ферганской долине. Чаще всего соревнования проходят на праздниках, свадьбах или просто во время посиделок в чайхане. В 2015 году этот вид творчества включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

— Мамасиддик-ака, поклонников искусства аскии очень много, но во время карантина вы не соскучились без поклонников?

— На самом деле наш народ очень любит этот вид творчества, на концерты собираются по 30 тысяч. А в чайханах нам заранее места бронируют и даже еду заказывают.

Из-за пандемии собираться пока нельзя, но мне в этом кое-что понравилось. Мы даже спим на расстоянии двух метров друг от друга (после этих слов поднимается смех). Даст бог, все это пройдет и забудется.

Но мы не скучаем. Чтобы поднять настроение людям во время пандемии, мы регулярно устраивали концерты без зрителей вместе с моими учениками в этом театре "Музыкального макома и аскии" в Маргилане, где мы с вами сейчас беседуем.

— Правда ли, что аския – исключительно наше самобытное искусство?

— Аския имеет давнюю историю, но как отдельный жанр он начал формироваться с XV века и развивается до сих пор. В других странах такого я не встречал - это признают и российские артисты.

Например, мой друг, народный артист РСФСР Владимир Винокур, говорил так: "Остроумная находчивость – это искусство аскии. Такое есть только в Узбекистане, в Фергане. Мастер аскии – это король смеха, это Мамасиддик Шераев".

Еще один знаменитый во времена СССР юморист Аркадий Райкин признавал народного артиста Узбекистана Юсуфджона кизик Шакарджонова своим учителем, уважал и почитал. Он узнал от него секреты искусства аскии, миниатюры и позже сам открыл Театр сатиры.

Еще одна легенда советского кино и цирка — Юрий Никулин — получал уроки конферанса у мастера Юсуфджон кизик, когда вместе работали на манеже. Затем он стал народным артистом СССР.

Сегодня молодежь не понимает разницы между юмористом, клоуном и мастером аскии. А на самом деле между ними – пропасть. Аския – это божественное искусство. Мастер этого жанра должен обладать в совершенстве широкими возможностями языка — игра слов, острота, намеки, ирония, омонимы, преувеличение и другие приемы. Аския всегда идет без подготовки: обозначили тему – и вперёд.

— Как вы думаете, может в основе искусства аскии лежит нежелание откровенно говорить на определенные темы и частое использование двусмысленности в узбекской речи?

— Узбекский язык очень богат, можно найти юмор буквально в любой фразе.

У академика и поэта Гафура Гуляма есть такое выражение: "Аския – это мужская баня". К тому же он признавал этот жанр одним из самых сложных.

— Сегодня появилось много юмористических групп, которые пишут шутки, дают концерты и ездят с гастролями. Как вы относитесь к такому виду творчества?

— У Алишера Навои есть такой стих:

Если юмор вышел далеко за рамки приличий —

Впору плакать над этим, а не смеяться.

К сожалению, все эти группы - "Миллион", "Дизайн" и т. п., которые выступают со сцены, - представления не имеют, что такое аския, что такое быть клоуном. Как говорили наши деды и отцы: ученик у которого не было учителя, под всякую дудку пляшет…

Повторюсь, узбекский язык очень богат, у нас много фраз со скрытым смешным смыслом, с каламбурами. А они пытаются смешить нас какими-то переведенными с других языков шутками, которые выглядят неестественно. В результате юмор тоже стал каким-то несолидными.

Ни "Миллион", ни другие не обращались к нам за советом, оценкой своего творчества прежде, чем выносить это в массы. А в наше время, прежде чем выносить что-либо на большую сцену, была коллегия. Учителя спрашивали, чей это стих, чья музыка. Только потом пускали на ТВ или радио.

У большой сцены есть свои законы: мы должны проверять то, что туда выносится, показывать вещи, которые положительно скажутся на воспитании молодежи. В зале присутствуют наши отцы и матери, поэтому выходить за рамки дозволенного не нужно. Мы, прежде чем начать аскию, смотрим на наших зрителей. Если там собрались матери, девушки, то участники соответствующим образом корректируют свою программу. Для чайханы (где только мужчины) у нас свои темы, для праздников Навруз и Мустакиллик — совсем другие.

Ради мимолетной славы не стоит терять уважение народа. Репутация – это как выкопать колодец иголкой, его мигом можно обратно закопать.

Sputnik Заслуженный артист Узбекистана Мамасиддик Шераев

А вы слушали, как шутили мои ученики перед нашей беседой?

“Эй, Хавсана, ты так мечтал поступить в вуз, почему же теперь ходишь на занятия?" или же "Хавсана, ты же наш староста, почему не зовешь нас делать уроки в библиотеку?". В этих словах есть скрытый смысл.

Цель юмориста – это не только рассмешить, но еще и воспитать.

— Есть ли будущее у аскии? Стоит ли развивать ее как отдельное искусство?

— Конечно! Мы должны передать это мастерство острословия новым поколениям. Этот жанр поддержали на государственном уровне. После посещения президентом Ферганской области в 2019 году в 19 культурных центрах организовали кружки "Молодой острослов", а я был назначен их руководителем. В прошлом году в феврале мы провели презентацию книги "Искусство аскии и юмора узбекского народа". Вместе с народным артистом Узбекистана, профессором Ферганского университета Султонали Манноповым написали учебник по работе в этом жанре. В дальнейшем планируем создать кружки молодых острословов по всей республике. У нас много молодых талантов, нам надо их разыскать.

Кроме того, совместно с министром культуры Озодбеком Назарбековым мы намерены наладить выдачу направлений самым талантливым ученикам в Кокандский филиал Института культуры.

До сегодняшнего дня я воспитал 9 учеников, но для такой большой страны этого мало. Впрочем, если мы отыщем одного талантливого ученика из тысячи – это уже будет большим достижением.