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Кость динозавра. Иллюстративное фото

Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в Узбекистане

© CC0 / Unsplash / Jay Heike
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20210225/16077187/Ostanki-neizvestnogo-nauke-dinozavra-obnaruzhili-v-Uzbekistane.html

Рептилию назвали Джаратитанисом кинги (Dzharatitanis kingi). Он был ближайшим родственником Диплодока – самого большого существа, жившего на планете.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Удивительную находку обнаружили археологи на территории пустыни Кызылкум в Узбекистане. После продолжительных раскопок они наткнулись на окаменелости, передает издание Daily Mail.

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© Sputnik / Александр Паниотов
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Оказалось, что это — останки хвостовой кости, принадлежащей неизвестному ранее динозавру. Предположительно, этот вид был величиной как два двухэтажных автобуса, т. е. до 20 метров в высоту, а вес мог равняться весу 14 африканских слонов.

Рептилию назвали Джаратитанисом кинги (Dzharatitanis kingi). Он был ближайшим родственником Диплодока – самого большого существа, жившего на планете. Кинги обитал на прибрежной равнине на западе азиатского материка близ древнего океана Тетис 100 миллионов лет назад в меловой период. Он был травоядным.

"Джаратитанис представляет собой как новый вид, так и новый род в уже существующем семействе реббахизавридов, которые были зауроподами – самыми громадными существами на Земле", - говорится в сообщении на сайте издания.

Ранее останки реббахизаврид были обнаружены в Южной Америке, Африке, Северной Америке и Европе. В Азии — это первая уникальная находка. Данный факт подтверждает теорию о том, что континенты были сгруппированы в раннем меловом периоде.

Как выглядел джаратитанис, который существовал в Меловой период (от 145,5 до 65,5 млн лет назад).
© CC BY 4.0 / Alexander Averianov / Life reconstruction of Dzharatitanis kingi (Averianov & Sues, 2021).
Как выглядел джаратитанис, который существовал в Меловой период (от 145,5 до 65,5 млн лет назад).

Реббахизавриды, вероятно, расселились в Центральной Азии из Европы, но пока не ясно, когда это могло произойти. Большую часть мелового периода Азия была отделена от Европы полосой воды, называемой Тургайским проливом, но сухопутная связь между этими двумя континентами существовала, считают ученые.

Теги:
археологические раскопки, Узбекистан, динозавр



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