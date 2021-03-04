16:39 04 Марта 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR12661.56
  • USD10517.12
Поиск
Пианист Кирилл Рихтер

Кирилл Рихтер впервые даст концерт в Ташкенте

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Культура
Получить короткую ссылку
4820
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/03/04/16128645.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20210304/16128561/Kirill-Rikhter-vpervye-dast-kontsert-v-Tashkente.html

Вместе с известным пианистом выступят скрипачка Алена Зиновьева и виолончелист Август Крепак.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Российский пианист и композитор Кирилл Рихтер 8 мая даст концерт в Ташкенте, сообщает пресс-служба Фонда культуры и искусства Минкульта Узбекистана.

"Восьмого мая в Международном дворце форумов "Узбекистан" впервые состоится концерт пианиста и композитора Кирилла Рихтера", — говорится в публикации на Telegram-канале фонда.

Вместе с Рихтером выступят скрипачка Алена Зиновьева и виолончелист Август Крепак.

Кирилл Рихтер — представитель российского минимализма, отмечают в фонде. В его репертуаре сочинения для фортепиано, камерных составов и симфонических оркестров, музыка для авторского кино, фантастических блокбастеров, спектаклей современной хореографии.

Исполнитель представлял Россию на фестивалях Reeperbahn в Гамбурге, The Great Escape в Брайтоне, Classical:Next в Роттердаме.

Теги:
Концерт, Кирилл Рихтер, Россия, Ташкент, музыка, Культура



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ужас в 6,3 балла: как Греция оправляется после жуткого землетрясения — фото
Зачем Лукашенко просил у Путина дополнительные Су-30СМ – видео
"Совсем обнаглели": Лукашенко пожаловался на НАТО и попросил у РФ истребители
По выделенке с ветерком: проект маршрута метробуса
По "выделенке" с ветерком: маршрут метробуса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться