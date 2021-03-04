Кирилл Рихтер впервые даст концерт в Ташкенте

Вместе с известным пианистом выступят скрипачка Алена Зиновьева и виолончелист Август Крепак.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Российский пианист и композитор Кирилл Рихтер 8 мая даст концерт в Ташкенте, сообщает пресс-служба Фонда культуры и искусства Минкульта Узбекистана.

"Восьмого мая в Международном дворце форумов "Узбекистан" впервые состоится концерт пианиста и композитора Кирилла Рихтера", — говорится в публикации на Telegram-канале фонда.

Вместе с Рихтером выступят скрипачка Алена Зиновьева и виолончелист Август Крепак.

Кирилл Рихтер — представитель российского минимализма, отмечают в фонде. В его репертуаре сочинения для фортепиано, камерных составов и симфонических оркестров, музыка для авторского кино, фантастических блокбастеров, спектаклей современной хореографии.

Исполнитель представлял Россию на фестивалях Reeperbahn в Гамбурге, The Great Escape в Брайтоне, Classical:Next в Роттердаме.